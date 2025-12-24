مدیرکل راهداری استان:
بهرغم تداوم بارش برف؛ هیچیک از راههای ارتباطی استان مرکزی مسدود نشد
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی گفت: بهرغم تداوم بارش برف در محورهای مواصلاتی مختلف این استان، هیچیک از راههای ارتباطی استان مسدود نشده و تیمهای راهداری با 84 دستگاه ماشینآلات در حال خدماترسانی و برفروبی هستند.
به گزارش ایلنا، روحاله محسنزاده افزود: بیشترین بارشها در محورهای کنارگذر شمالی اراک، محور فراهان به سمت خنداب و شازند گزارش شده و عملیات نمکپاشی و شنپاشی برای جلوگیری از یخزدگی سطح جادهها بهطور مستمر در حال انجام است.
وی به وضعیت تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: با وجود شدت بارشها در محورهای اراک، خنداب، کمیجان، فراهان، آشتیان و تفرش، هیچیک از مسیرهای ارتباطی استان بسته نشده و تردد در همه جادهها جریان دارد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی اظهار داشت: نیروهای راهداری با تلاش شبانهروزی در حال تاأمین ایمنی سفرهای جادهای هستند و شهروندان باید با رعایت توصیههای ایمنی، سفرهای زمستانی خود را مدیریت کنند.
محسنزاده بر ضرورت رعایت نکات ایمنی هنگام سفرهای برونشهری تأکید داشته و در این خصوص تصریح کرد: رانندگان برای عبور از گردنهها باید حتما از زنجیرچرخ استفاده کنند و تجهیزات و وسایل مورد نیاز زمستانی را همراه داشته باشند.