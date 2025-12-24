به گزارش ایلنا، این حادثه در یکی از منازل مسکونی روستای مزیجان شهرستان مهر و در آب‌انبار، با عمق حدود دو متر رخ داد.

در زمان وقوع این حادثه، پدر و مادر کودک در منزل حضور نداشتند و کودک به‌طور ناخواسته به داخل حوض سقوط کرده و دچار خفگی می‌شود.

پیکر این کودک حدود سه ساعت پس از حادثه از آب خارج و مرگ وی تأیید شد.

علت اصلی این حادثه از سوی مراجع ذی‌ربط در حال بررسی است.