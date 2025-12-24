سقوط مرگبار کودک چهار ساله در آبانبار روستای مزیجان
دختری چهار ساله با سقوط در آب انباری در روستای مزیجان از توابع بخش اسیر شهرستان مهر، جان خود را از دست داد.
به گزارش ایلنا، این حادثه در یکی از منازل مسکونی روستای مزیجان شهرستان مهر و در آبانبار، با عمق حدود دو متر رخ داد.
در زمان وقوع این حادثه، پدر و مادر کودک در منزل حضور نداشتند و کودک بهطور ناخواسته به داخل حوض سقوط کرده و دچار خفگی میشود.
پیکر این کودک حدود سه ساعت پس از حادثه از آب خارج و مرگ وی تأیید شد.
علت اصلی این حادثه از سوی مراجع ذیربط در حال بررسی است.