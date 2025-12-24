بارندگیهای اخیر دو استخر ذخیره آب عشایری پارسیان را آبگیری کرد
بارشهای اخیر موجب آبگیری دو استخر ذخیره آب در کانونهای عشایری سرکوه و کناردان (لاورجت) شهرستان پارسیان شد که نقش مهمی در تأمین آب شرب دام و بهبود معیشت عشایر منطقه ایفا میکنند.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، بارندگیهای اخیر در شهرستان پارسیان موجب آبگیری دو استخر ذخیره آب در کانونهای عشایری این منطقه شد که گامی مؤثر در مدیریت منابع آب و کاهش مشکلات ناشی از کمآبی برای جامعه عشایری و دامداران به شمار میرود.
در کانون عشایری سرکوه، استخری با ابعاد ۲۵ در ۱۱ متر و عمق ۴.۵ متر، با دیوارهای سنگی و سیمانی به ضخامت یک متر و حجم ذخیره ۱ هزار و ۲۳۷ مترمکعب، به سطح مناسبی از آب رسید. این استخر نقش حیاتی در تأمین پایدار آب مورد نیاز عشایر و دامداران منطقه دارد و آبگیری آن میتواند به بهبود وضعیت آبرسانی و پایداری فعالیتهای دامداری کمک شایانی کند.
همزمان، در کانون عشایری کناردان (لاورجت) نیز استخری با ابعاد ۱۰ در ۱۰ متر و عمق یک متر و حجم ۱۰۰ مترمکعب، بر اثر بارشهای اخیر آبگیری شد. این طرح که با هدف تأمین پایدار آب شرب دام و بهبود شرایط معیشتی عشایر اجرا شده، امکان توزیع مناسب آب برای دامها را فراهم کرده و بخشی از مشکلات کمآبی منطقه را برطرف میسازد.
اجرای این طرحها نقش مؤثری در تثبیت جمعیت عشایری، افزایش بهرهوری دامداری و ارتقای سطح خدمات زیربنایی در مناطق عشایری شهرستان پارسیان ایفا میکند. مسئولان محلی نیز ضمن تأکید بر اهمیت چنین پروژههایی، اعلام کردند که توسعه زیرساختهای آبرسانی عشایری از اولویتهای اصلی بوده و در آینده نیز طرحهای مشابه در دیگر مناطق عشایری این شهرستان اجرا خواهد شد.