به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، حسن همتی‌فر، امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به برخی چالش‌های زیست‌محیطی مشهد اظهار کرد: یکی از معضلات این شهر، مازوت‌سوزی نیروگاه توس است و در این خصوص، جلساتی با متولیان برگزار شد؛ نیروگاه توس تنها نیروگاه مازوت‌سوز شرق کشور است؛ در حالی که برق موردنیاز استان، الزامی به مازوت‌سوزی این نیروگاه ندارد، اما تولید و توزیع برق فراتر از محدوده استانی انجام می‌شود.

وی افزود: مقرر شد از مازوت کم‌گوگرد در نیروگاه توس استفاده شود. حدود ۹ درصد آلودگی هوا مربوط به نیروگاه‌هاست و در همین راستا قرار شد محیط زیست، نیروگاه توس را در اولویت نظارت قرار دهد و وزارت نیرو نیز بر روند فعالیت آن نظارت داشته باشد. همچنین نیروگاه توس می‌تواند ۵۰ درصد برق خود را با گاز و ۵۰ درصد را با مازوت تولید کند.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد در ادامه با اشاره به اتفاقات اخیر این شهر گفت: هدف ما حکم‌فرمایی امنیت است؛ نعمتی که شاید کمتر به آن توجه می‌کنیم، اما در جنگ ۱۲روزه به‌خوبی اهمیت آن نمایان شد.

همتی‌فر ادامه داد: دشمن به دنبال ایجاد اغتشاش در کشور است و مشهد می‌تواند یکی از اولویت‌های آنان باشد. در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۴، یکی از وکلای دادگستری در دفتر کار خود مشغول فعالیت بود که متأسفانه دچار سکته قلبی شد و کسی در آن زمان سراغ ایشان نرفت. روز بعد و پس از اعلام گزارش، فوت ایشان به‌عنوان مرگ عادی ثبت شد.

وی تصریح کرد: پیگیری‌های ویژه انجام شد و هیچ‌گونه اثری از جنایت یا درگیری مشاهده نشد. بازبینی فیلم‌ها نیز به‌وضوح نشان می‌دهد که فوت بر اثر سکته قلبی رخ داده است. خانواده مرحوم نیز در آن مقطع شکایتی مطرح نکردند.

دادستان مشهد افزود: باوجوداین، برای اطمینان خاطر، دستور کالبدگشایی توسط پزشکی قانونی صادر شد. سیاست ما و مجموعه حاکمیت، مدارا و حفظ کرامت انسانی بود تا مراسم ختم ایشان همچون سایر شهروندان برگزار شود که در این مسیر، همکاری و ابراز همدردی نیز صورت گرفت.

وی ادامه داد: در روز تشییع جنازه، اقداماتی هنجارشکنانه رخ داد اما باز هم مدارا شد. فیلم‌ها مجدداً برای خانواده نمایش داده شد و پس از آن اعلام کردند ادعایی ندارند. به برادر مرحوم نیز تذکر داده شد که اجازه سوءاستفاده دشمنان از این موضوع داده نشود. پس از آن، مراسم هفتم در سبزوار برگزار شد که متأسفانه در آن نیز رفتارهای هنجارشکنانه مشاهده شد و باز هم رویکرد دستگاه قضایی، مدارا بود.

همتی‌فر گفت: پس از اعلام برگزاری مراسم در مشهد، تعهد داده شد که مراسم تعزیه به‌صورت متعارف برگزار شود، اما مراسم تعزیه به فراخوان تبدیل شد. با این حال، حضور افراد برای عرض تسلیت مانعی نداشت.

وی افزود: در حاشیه و خارج از مراسم و در خیابان ارشاد، نظم عمومی مختل شد و شعارهایی سر داده شد و حتی ارتباط با شبکه‌های خارجی برقرار گردید. در هیچ جای دنیا اقدام علیه اصل نظام و حاکمیت بدون واکنش باقی نمی‌ماند. تذکرات داده شد اما شعارها تندتر شد و قصد کشاندن تجمعات به خیابان وجود داشت؛ این در حالی بود که هم‌زمان مسابقه فوتبال نیز در مشهد در حال برگزاری بود.

دادستان مشهد در پایان خاطرنشان کرد: لیدرهای این اتفاقات بازداشت شدند که درنهایت ۱۹ نفر آزاد شدند و سایر افراد در حال طی مراحل تکمیل تحقیقات هستند. لیدرها و افرادی که ساماندهی این اقدامات را برعهده داشتند، طبق قانون با آنان برخورد خواهد شد.

