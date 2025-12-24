کیفیت هوای اصفهان در وضعیت قرمز قرار دارد

به گزارش ایلنا، بر اساس داده‌های سامانه اطلاعات پایش کیفیت هوای کشور، ایستگاه‌های مختلف شامل ۲۵ آبان، احمدآباد، انقلاب، پارک زمزم، پروین، دانشگاه صنعتی، رودکی، زینبیه، سپاهان‌شهر، فرشادی، فیض، کاوه، کردآباد و هزار جریب در وضعیت قرمز قرار دارند که نشان‌دهنده شرایط آلوده برای عموم مردم است.

ایستگاه‌های رهنان، میرزا طاهر و ولدان نیز در شرایط نارنجی و آلوده برای گروه‌های حساس است.

همچنین شهرهای شاهین شهر و کاشان نیز به دلیل وضعیت مشابه در شرایط قرمز و آلوده برای عموم قرار دارند و شاخص لحظه‌ای کیفیت هوا در زرین‌شهر و مبارکه بیانگر شرایط آلوده برای گروه‌های حساس است.

در این میان، شهرضا و خمینی‌شهر وضعیت قابل قبول و سالم دارند.

کارشناسان توصیه می‌کنند که افراد در مناطق با کیفیت هوای آلوده از فعالیت‌های شدید خارج از خانه خودداری کنند و گروه‌های حساس مانند کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی و قلبی نیز از حضور در فضای باز اجتناب کنند.

همچنین در شرایط آلودگی هوا، نوشیدن آب و مایعات برای دفع بخشی از آلاینده‌های وارد شده به بدن، مصرف بیشتر میوه‌ها و سبزی‌های تازه برای تأمین آنتی‌اکسیدان توصیه می‌شود.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ (AQI) خطرناک است.

بر اساس گزارش مرکز ملی تغییر هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، اصفهان در بین هشت کلانشهر ایران (شامل تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، شیراز و اراک) رتبه نخست آلودگی هوا را دارد.​