یک مرکز غیرمجاز زیبایی در شیراز پلمپ شد

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از کشف کالاهای سلامت‌محور قاچاق در یک مرکز غیرمجاز زیبایی در شیراز و پلمپ آن خبر داد.

به گزارش ایلنا،  محمدجواد خشنود با اعلام این خبر گفت: در پی گزارش‌های مردمی و رصدهای میدانی کارشناسان حوزه بازرسی و مبارزه با قاچاق، از یک مرکز غیرقانونی و بدون دریافت مجوزهای لازم و در شرایطی کاملاً غیراستاندارد، کالاهای سلامت‌محور قاچاق کشف شد.

وی افزود: عملیات شناسایی و تعطیلی این مرکز با با دستور مقام قضایی و با حضور نماینده دادستان و نیروی انتظامی و همچنین با همکاری کارشناسان معاونت درمان انجام شد و محل مذکور با دستور قضایی تعطیل شد.

خشنود ادامه داد: در جریان این اقدام نظارتی و قانونی، علاوه بر پلمب مرکز، مقادیر قابل توجهی از کالاهای سلامت‌محور قاچاق و غیرمجاز کشف شد و دو نفر از عوامل اصلی این فعالیت غیرقانونی جهت تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

وی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع و مستمر با مراکز غیرمجاز و توزیع‌کنندگان کالاهای سلامت‌محور قاچاق، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت درمانی یا زیبایی غیرمجاز و همچنین عرضه کالاهای سلامت‌محور قاچاق، مراتب را از طریق شماره ۱۹۰ سامانه رسیدگی به شکایات وزارت بهداشت اطلاع‌رسانی کنند تا در اسرع وقت مورد پیگیری قرار گیرد.

