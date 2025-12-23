صنایع ملزم به رعایت الزامات زیست محیطی هستند

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بهرام سرمست روز سه شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان مراغه، اظهار کرد: در کنار اهمیت بسیار زیاد توسعه اقتصادی و اشتغال آفرینی در شهرها و بخش های مختلف آذربایجان شرقی، مسایل محیط زیستی نیز از ارزش و اهمیت فراتری برخوردار است و بی توجهی به این اصول و قوانین را اجازه نخواهیم داد.

وی مهمترین کارکرد و رسالت واحدهای تولیدی و صنعتی را توجه به اشتغال و کارآفرینی دانست و گفت: این رسالت نباید به بهای گزاف تخریب محیط زیست و آلودگی های زیست محیطی به انجام برسد.

سرمست ادامه داد: مدیریت ارشد آذربایجان شرقی ضمن حمایت و پشتیبانی تمام قد از صنایع و تولید کنندگان، به همان میزان نیز بر رعایت الزامات و قوانین و مقررات محیط زیست تاکید دارد و در این خصوص هیچ گونه مماشاتی نخواهیم داشت.

وی توجه به سلامت و بهداشت عمومی مردم آذربایجان شرقی را اصل اساسی نظام اداری و قانونی استان عنوان کرد.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه برنامه‌ های «سه‌شنبه‌ های اقتصادی» و در جریان سفر به شهرستان مراغه، از شرکت بطری و شیشه‌ سازی هلدینگ کاوه سودا بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت این واحد صنعتی قرار گرفت.

سرمست با حضور در بخش‌ های مختلف تولیدی این شرکت، ظرفیت‌ ها، توانمندی‌ ها و چالش‌ های پیش‌ روی کاوه سودا را مورد بررسی قرار داد و بر رعایت کامل و بدون کم و کاست الزامات زیست محیطی تاکید کرد.

شرکت کاوه سودا در سال ۱۳۸۸ راه اندازی و تاکنون حدود حدود ۵۰ هزار میلیار ریال در این مجموعه با ظرفیت تولید ۲۲۰ هزار تن سرمایه‌گذاری شده است.

ایجاد واحد بطری‌ سازی این مجموعه در سال ۱۴۰۳ با بیش از ۱۵ میلیون یورو و ۱۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌ گذاری و ظرفیت ۵۰ هزار تن در سال نهایی شد که این واحد نیز برای ۲۵۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

تلاش محیط زیست آذربایجان شرقی خارج کردن کاوه سودا از لیست واحدهای آلاینده است

مدیرکل حفاظت از محیط زیست آذربایجان شرقی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه رصد زیست محیطی واحدهای صنعتی و تولیدی مراغه با جدیت در ححال انجام است، گفت: گزارش های این کنترل های به صورت ماهانه تهیه می شود.

محمدحسین حسن زاده یکی از واحدهای تولید مهم مراغه را کاوه سودا نام برد و با بیان اینکه این واحد از سوی ماموران محیط زیست به صورت مداوم و مستمر رصد می شود، اظهار کرد: با تدابیر اتخاذ شده تلاش داریم شرکت کاوه سودا را از لیست واحدهای آلاینده رسیت محیطی خارج کنیم.

وی تکمیل و اتمام خط انتقال پساب کاوه سودا به بستر دریاچه ارومیه را یکی از مهمترین اقدامات زیست محیطی در شهرستان مراغه برشمرد و ادامه داد: طی تابستان امسال خط پنج کیلومتری باقی مانده از ۲۸ کیلومتر لوله گذاری، با تلاش های مدیران شرکت و مسئولان شهرستانی به انجام رسید.

حسن زاده جلوگیری از انتقال پساب به لاگن ها و حذف آنها را از اهداف اصلی و مهم اداره کل حفاظت محی زیست آذربایجان شرقی از اجرای خط اننقال پساب عنوان کرد.

فرماندار: مراغه قطب باغداری آذربایجان شرقی است/مراغه به شدت نیازمند سرمایه گذاری است

فرماندار شهرستان مراغه نیز با بیان اینکه این منطقه قطب کشاورزی باغداری آذربایجان شرقی است، گفت: ظرفیت های بسیبار متنوع و خوبی در بخش های کشاورزی، گردشگری، صنعتی و معدنی ئاریم که می توان با توسعه هر یک از آنها زمینه های لازم و کافی برای اشتغالزایی را فراهم کرد.

امین امینیان توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را از راهکارهای مهم اشتغال پایدار در مراغه و جنوب آذربایجان شرقی عنوان و اضافه کرد: با تکمیل زنجیره تولید و ارزش می توان در مسیر توسعه متوازن قرار گرفت و لازمه آن سرمایه گذاری است.

وی با تاکید بر اینکه مراغه به شدت در حوزه های مختلف به خصوص گردشگری به شدت نیازمند سرمایه گذاری است، ادامه داد: این شهرستان مزیت های بسیار خوبی در بخش صنایع و معادن متوسط و کوچک دارد که با سرمایه گذاری می توان نسبت به اشتغالزایی گام های موثرتری برداشت.

امینیان وجود آثار و ابنیه های تاریخی و جاذبه های متنوع و مختلف را از ظرفیت های بسیار مهم صنعت گردشگری مراغه بیان کرد و گفت: برای توسعه این صنعت باید ضمن سرمایه گذاری زمینه های لازم و کافی برای برنامه ریزی های هوشمند نیز فراهم شود.

وی خواستار تعیین تکلیف اراضی راکد در شهرک صنعتی مراغه شد و افزود: اکنون تعداد ۲۷ زمین واگذار شده به اشخاص حقیقی در این محل راکد و بلاتکلیف رها شده است که باید دستورات مقتضی و صریح برای واگذاری آنها به افراد اهل صادر شود.

امینیان نداشتن پروانه تعداد ۱۶ واحد مرغداری تخمی در مراغه را از دیگر مشکلات حوزه اقتصادی برشمرد و با اشاره به اینکه قدمت این واحدها بین ۴۰ تا ۵۰ سال است، ادامه داد: این واحدها به دلیل همین مشکل نمی توانند از نهاده های دولتی بهره مند شوند که باید سریع تر این مشکل برطرف شود.

