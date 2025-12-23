جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان:
گروگانگیری در زاهدان / گروگان آزاد و عامل اصلی دستگیر شد
جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان به وقوع یک فقره گروگانگیری در این استان اشاره کرده و گفت: در شهرستان زاهدان یک گروگان آزادی و عامل اصلی گروگانگیری دستگیر شد. فرد گروگان گرفته شده آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.
به گزارش ایلنا، سردار علیرضا دلیری افزود: در پی وقوع یک فقره گروگانگیری با هدف اخاذی و مطالبه مبلغ 200 هزار دلار از خانواده فرد ربوده شده در شهرستان زاهدان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی استان سیستان و بلوچستان با انجام اقدامات تخصصی، رصدهای اطلاعاتی و بکارگیری شگردهای پلیسی، موفق شدند عامل اصلی این گروگانگیری را شناسایی و این فرد را در فرایند یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.
جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: از شهروندان درخواست میشود در صورت بروز هرگونه حادثه یا موارد مشابهی از این دست، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه فوریتهای پلیسی 110 به پلیس اطلاع دهند.