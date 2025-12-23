مدرسهها و دانشگاههای چند شهرستان استان اصفهان فردا غیرحضوری شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: آموزش در تمام مراکز آموزش عالی و دانشگاهها و مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش در نواحی شش گانه شهر اصفهان و مناطق آموزش و پرورش در شهرستانهای فلاورجان، نجفآباد، خمینیشهر، شاهین شهر، برخوار، مبارکه و لنجان و شهر سجزی فردا سوم دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه فروش عصر سهشنبه در کارگروه اضطرار آلودگی هوا که با حضور مدیران آموزش و پرورش، هواشناسی، محیط زیست، مرکز بهداشت، شهرداری، صنعت و معدن، ورزش و جوانان و سایر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: باتوجه به صدور هشدار سطح نارنجی پایداری هوا و افزایش غلظت آلایندهها و به منظور کاهش مواجهه با آلایندهها روز چهارشنبه سوم دی ماه، آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در شهرستانهای فوق که در محدوده طرح جامع کاهش آلایندهها قرار دارند به صورت غیرحضوری خواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین مهدهای کودک و پیش دبستانیها در مناطق یاد شده تعطیل است و مادران شاغلی که دارای فرزند دانش آموز مقطع ابتدایی و زیر ۶ سال هستند و نیز مادران باردار و کارکنان دارای بیماری خاص نیز می توانند با موافقت مدیران خود به صورت دورکاری فعالیت کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تاکید بر عدم انجام فعالیتها و مسابقه های ورزشی در فضای باز اعلام داشت: طرح زوج و فرد تردد خودروها روز چهارشنبه ساعت ۹ صبح تا ۱۳ و ساعت ۱۶ تا ۲۱ از درب منزل در شهر اصفهان اجرایی می شود و پلیس راهور و حوزه ترافیک شهرداری در این رابطه برنامه ریزی خواهند کرد.
وی با اشاره به تشدید برخورد با واحدهای آلاینده، گفت: هرگونه فعالیتی که منجر به آلودگی هوا شود از جمله خاکبرداری و آتش زدن بقایای گیاهی ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد و پلیس نیز با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی به طور جدی برخورد خواهد کرد.
شیشه فروش ادامه داد: در این کارگروه تأکید شد اداره کل محیط زیست استان همچنان نسبت به تداوم پایش روزانه و شبانه واحدهای آلاینده اقدام و با همکاری اداره صمت در جهت کاهش فعالیت واحدهای تولیدی آلاینده در این روزها اقدام و نظارت کند.
وی افزود: همچنین با تاکید بر توزیع سوخت پاک توسط شرکت نفت در جایگاههای سوخت، اداره محیط زیست بر توزیع سوخت پاک در جایگاهها نظارت کند و با توجه به شرایط آلودگی هوای ناشی از آتش زدن بقایای گیاهی مقرر شد روشن کردن آتش در پارکها و مناطق تفریحی مثل پارک ناژوان، حاشیه زاینده رود و پارک کوهستانی صفه ممنوع بوده و شهرداری با موارد تخلف برخورد کند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بر ضرورت همکاری عموم در کاهش سفرهای غیرضروری در مناطق پر ترافیک شهری، استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی در شهر و رعایت اصول خود حفاظتی در برابر آلودگی هوا و عدم انجام ورزش و فعالیت در محیط باز تاکید کرد.