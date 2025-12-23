به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه فروش عصر سه‌شنبه در کارگروه اضطرار آلودگی هوا که با حضور مدیران آموزش و پرورش، هواشناسی، محیط زیست، مرکز بهداشت، شهرداری، صنعت و معدن، ورزش و جوانان و سایر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: باتوجه به صدور هشدار سطح نارنجی پایداری هوا و افزایش غلظت آلاینده‌ها و به منظور کاهش مواجهه با آلاینده‌ها روز چهارشنبه سوم دی ماه، آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در شهرستان‌های فوق که در محدوده طرح جامع کاهش آلاینده‌ها قرار دارند به صورت غیرحضوری خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین مهدهای کودک و پیش دبستانی‌ها در مناطق یاد شده تعطیل است و مادران شاغلی که دارای فرزند دانش آموز مقطع ابتدایی و زیر ۶ سال هستند و نیز مادران باردار و کارکنان دارای بیماری خاص نیز می توانند با موافقت مدیران خود به صورت دورکاری فعالیت کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تاکید بر عدم انجام فعالیت‌ها و مسابقه های ورزشی در فضای باز اعلام داشت: طرح زوج و فرد تردد خودروها روز چهارشنبه ساعت ۹ صبح تا ۱۳ و ساعت ۱۶ تا ۲۱ از درب منزل در شهر اصفهان اجرایی می شود و پلیس راهور و حوزه ترافیک شهرداری در این رابطه برنامه ریزی خواهند کرد.

وی با اشاره به تشدید برخورد با واحدهای آلاینده، گفت: هرگونه فعالیتی که منجر به آلودگی هوا شود از جمله خاکبرداری و آتش زدن بقایای گیاهی ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد و پلیس نیز با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی به طور جدی برخورد خواهد کرد.

شیشه فروش ادامه داد: در این کارگروه تأکید شد اداره کل محیط زیست استان همچنان نسبت به تداوم پایش روزانه و شبانه واحدهای آلاینده اقدام و با همکاری اداره صمت در جهت کاهش فعالیت واحدهای تولیدی آلاینده در این روزها اقدام و نظارت کند.

وی افزود: همچنین با تاکید بر توزیع سوخت پاک توسط شرکت نفت در جایگاه‌های سوخت، اداره محیط زیست بر توزیع سوخت پاک در جایگاه‌ها نظارت کند و با توجه به شرایط آلودگی هوای ناشی از آتش زدن بقایای گیاهی مقرر شد روشن کردن آتش در پارک‌ها و مناطق تفریحی مثل پارک ناژوان، حاشیه زاینده رود و پارک کوهستانی صفه ممنوع بوده و شهرداری با موارد تخلف برخورد کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بر ضرورت همکاری عموم در کاهش سفرهای غیرضروری در مناطق پر ترافیک شهری، استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی در شهر و رعایت اصول خود حفاظتی در برابر آلودگی هوا و عدم انجام ورزش و فعالیت در محیط باز تاکید کرد.

انتهای پیام/