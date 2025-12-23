به گزارش ایلنا از البرز، علی صفری، رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوا ، با تاکید بر اینکه این مصوبات بر اساس نظرات کارشناسی دستگاه‌های اجرایی متولی اعم از هواشناسی، محیط زیست و... تصمیم گیری خواهد شد، اظهار کرد: مدارس در مقاطع متوسطه اول و ابتدایی برای روز چهارشنبه سوم دی ماه غیرحضوری است‌. در این میان مقاطع بالاتر اعم از متوسطه اول و دوم مراکز آموزش عالی، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای خدماتی دایر هستند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با بیان اینکه پیش‌دبستانی و مهدکودک‌ها تعطیل خواهند بود، افزود: مادرانی که دانش‌آموز مقاطع متوسطه اول و ابتدایی و پیش‌دبستانی و مهد کودک دارند می‌توانند به دورکاری بروند.

صفری از استقرار پایگاه‌های سیار درمانی خبر داد و افزود: دانشگاه‌ علوم پزشکی و جمعیت هلال‌احمر استان مکلف شد پایگاه‌های سیار اورژانس و هلال‌احمر را در نقاط آلوده و پرتردد با هدف کاهش زمان دسترسی شهروندان به خدمات درمانی مستقر کند.

این مقام مسئول استفاده از ماسک استاندارد برای کارکنان میدانی را ضروری خواند و ادامه داد: نیروهای پلیس راهور، کارکنان شهرداری و سایر کارکنانی که فعالیت میدانی دارند، موظف به استفاده از ماسک استاندارد خواهند بود.

صفری در پایان گفت: همه دستگاه‌ها باید با جدیت وظایف تعیین‌شده را اجرا کنند تا از افزایش دوباره آلودگی جلوگیری شود و سلامت شهروندان به بهترین شکل ممکن حفظ گردد.

در ادامه این خبر، اداره کل روابط عمومی و بین الملل استانداری البرز نیز از اصحاب محترم رسانه خواست که اخبار را صرفا از مراجع رسمی دنبال کنند.

