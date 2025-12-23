خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تصادف زنجیره‌ای ۶ دستگاه خودرو در زیرگذر پل پنجم اهواز با ۹ مصدوم

تصادف زنجیره‌ای ۶ دستگاه خودرو در زیرگذر پل پنجم اهواز با ۹ مصدوم
کد خبر : 1732073
لینک کوتاه کپی شد.

در پی وقوع یک تصادف زنجیره‌ای میان ۶ دستگاه خودرو در زیرگذر پل پنجم اهواز، ۹ نفر دچار مصدومیت شدند که ۷ نفر از آنان توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی اهواز (EOC)، اعلام کرد: در ساعت ۱۰:۲۸ امروز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۲، یک مورد تصادف زنجیره‌ای میان ۶ دستگاه خودرو شامل ۲ دستگاه سمند سورن، ۲ دستگاه پژو پارس، یک دستگاه تارا و یک دستگاه کوئیک در اهواز، زیرگذر پل پنجم به سمت امانیه، رخ داد.

در این حادثه مجموعاً ۹ نفر مصدوم شدند که شامل ۷ نفر آقا در رده‌های سنی ۱۷، ۲۴، ۳۵، ۵۰، ۵۵، ۶۰ و ۶۵ سال و ۲ نفر خانم با سنین ۵۶ و ۷۰ سال بودند.

پس از اعلام حادثه، ۴ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های گلستان، لشکر، کمپلو و فازیک به محل اعزام شدند. از مجموع مصدومان، ۷ نفر پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط تیم‌های اورژانس، به مراکز درمانی منتقل شدند و ۲ نفر دیگر با رضایت شخصی از انتقال به بیمارستان خودداری کردند.

گفتنی است وضعیت مصدومان تحت بررسی بوده و اقدامات لازم درمانی برای افراد منتقل‌شده در بیمارستان ادامه دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا