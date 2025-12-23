به گزارش ایلنا از خوزستان، ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی اهواز (EOC)، اعلام کرد: در ساعت ۱۰:۲۸ امروز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۲، یک مورد تصادف زنجیره‌ای میان ۶ دستگاه خودرو شامل ۲ دستگاه سمند سورن، ۲ دستگاه پژو پارس، یک دستگاه تارا و یک دستگاه کوئیک در اهواز، زیرگذر پل پنجم به سمت امانیه، رخ داد.

در این حادثه مجموعاً ۹ نفر مصدوم شدند که شامل ۷ نفر آقا در رده‌های سنی ۱۷، ۲۴، ۳۵، ۵۰، ۵۵، ۶۰ و ۶۵ سال و ۲ نفر خانم با سنین ۵۶ و ۷۰ سال بودند.

پس از اعلام حادثه، ۴ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های گلستان، لشکر، کمپلو و فازیک به محل اعزام شدند. از مجموع مصدومان، ۷ نفر پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط تیم‌های اورژانس، به مراکز درمانی منتقل شدند و ۲ نفر دیگر با رضایت شخصی از انتقال به بیمارستان خودداری کردند.

گفتنی است وضعیت مصدومان تحت بررسی بوده و اقدامات لازم درمانی برای افراد منتقل‌شده در بیمارستان ادامه دارد.

