دستگیری عوامل قتل در شادگان

فرمانده انتظامی شادگان از کشف پرونده قتل یک جوان ۳۰ ساله پس از ۲۵ روز تلاش مستمر و شبانه‌روزی پلیس و دستگیری قاتل و هم‌دستانش در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ روح‌اله عشیری امروز سه‌شنبه در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع یک فقره قتل با سلاح گرم در سطح شهرستان شادگان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و پلیسی و بهره‌گیری از شگردهای تخصصی، موفق شدند هویت یکی از عاملان اصلی قتل را شناسایی و وی را طی عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شادگان بیان کرد: متهم در تحقیقات اولیه منکر هرگونه دخالت در وقوع قتل بود اما پس از مواجهه با ادله، شواهد و مستندات پلیس، به بزه ارتکابی خود اعتراف کرد.

سرهنگ عشیری ادامه داد: بنا بر اظهارات متهم، وی به همراه ۲ نفر دیگر با استفاده از یک دستگاه خودروی سواری و سلاح گرم، اقدام به تیراندازی به سمت مقتول کرده‌اند که در ادامه، همدستان وی نیز شناسایی و دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه متهمان پس از تکمیل پرونده با قرار قانونی روانه زندان شدند، اظهار کرد: پلیس با قاطعیت و بدون اغماض با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد کرده و اجازه نخواهد داد مجرمان احساس امنیت کنند.

