کشف تاریخی در ابهر زنجان/ شناسایی ظروف تاریخی قرون پنجم و ششم هجری در پی حفاری غیرمجاز

به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر حبیبیان به چگونگی شناسایی و کشف این آثار تاریخی در شهرستان ابهر اشاره داشته و در این رابطه افزود: در پی گزارش مخبرین محلی و تعدادی از شهروندان مبنی بر انجام حفاری غیرمجاز در یکی از نقاط شهرستان، این آثار تاریخی شناسایی و کشف شده است.

وی ادامه داد: پس از هماهنگی با دادستان شهرستان ابهر، مأموران یگان حفاظت میراث‌فرهنگی و مأموران انتظامی در محل حاضر شده و ضمن کشف اشیای تاریخی نسبت به توقیف ابزار و ادوات حفاری اقدام کردند. در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان اظهار داشت: یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان زنجان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به طور جدی با هرگونه حفاری غیرمجاز و تعرض به میراث‌های فرهنگی کشور با جدیت برخورد می‌کند و در این رابطه هیچگونه تسامحی وجود ندارد.

سرهنگ حبیبیان با اشاره به اینکه استان زنجان با حدود 1200 اثر ثبت شده ملی به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری کشور شناخته می‌شود، تصریح کرد: از شهروندان درخواست می‌شود، در صورت مشاهده هرگونه مشاهده موارد مشکوک، مراتب را سریعاً به اداره میراث‌فرهنگی یا پلیس 110 اطلاع دهند.

