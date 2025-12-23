۷۰۰ واحد مسکونی در سیل اخیر فارس تخریب شدند/خسارت به ۹۰ هزار هکتار از مزارع گندم

به گزارش ایلنا، رئیس سازمان مدیریت بحران، در جریان سفر خود به استان فارس و شهرستان خنج،‌ شکستگی خط ‌لوله اصلی انتقال آب سد سلمان فارسی در محدوده دشت سیف‌آباد و روستای جنگویه را مورد بررسی میدانی قرار داد و بر تسریع در رفع مشکل و تداوم خدمات‌رسانی به شهروندان تاکید کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس نیز از تخریب ۷۰۰ واحد مسکونی و آسیب ۱۰۶۷ واحد مسکونی در سیل اخیر استان فارس خبر داد.

غلامرضا غلامی اعلام کرد که بارش‌های اخیر و سیلاب‌ها در استان فارس نزدیک به ۹۰ هزار هکتار از مزارع گندم و ۲۰ هکتار از مزارع پنبه را تخریب کرده و راه‌های بین مزارع در برخی مناطق نیز آسیب دیده است.

وی با اشاره به خسارات وارده به دستگاه‌های مختلف، افزود: در تمام دستگاه‌ها گزارش خسارت سیل و بارش‌های شدید داشته ایم؛ اداره راهداری استان در سیل اخیر حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان خسارت دیده است و ایستگاه‌های رادیو تلویزیون مربوط به صدا و سیما نیز در بارش‌های اخیر آسیب دیده‌اند که خسارات آن‌ها هم در حال ارزیابی است.

غلامی میزان خسارت خط لوله انتقال آب از سد سلمان فارسی به چهار شهرستان جنوبی شامل اوز، خنج، گراش و لارستان را حدود ۲۵۰ میلیارد تومان برآورد کرد و توضیح داد: با وجود تعمیرات انجام شده در روزهای گذشته، نقطه‌ای دیگر از خط لوله دچار ترکیدگی شد، اما شب گذشته، دوم دی، این خط مجدداً به مدار آبرسانی بازگشت و در برخی مناطق جنوبی نیز آبرسانی با تانکر ادامه دارد.

