به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه‌شنبه ۲ دی ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۴۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۸۰ میلیون تومان

ربع سکه ۴۶ میلیون تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان و هر دلار ۱۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان و هر یورو ۱۵۶ هزار و ۱۵۰ تومان در بازار در حال معامله است.

قیمت هر اونس طلا در معاملات روز سه‌شنبه بازار جهانی، تحت تاثیر افزایش تقاضا، به رکورد بالایی رسید و در آستانه عبور از سطح ۴۵۰۰ دلار قرار گرفت.

