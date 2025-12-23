قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز سهشنبه دوم دی ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار همچنان افزایشی است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز سهشنبه ۲ دی ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۴۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۸۰ میلیون تومان
ربع سکه ۴۶ میلیون تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان و هر دلار ۱۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان و هر یورو ۱۵۶ هزار و ۱۵۰ تومان در بازار در حال معامله است.
قیمت هر اونس طلا در معاملات روز سهشنبه بازار جهانی، تحت تاثیر افزایش تقاضا، به رکورد بالایی رسید و در آستانه عبور از سطح ۴۵۰۰ دلار قرار گرفت.