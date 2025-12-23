خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز سه‌شنبه دوم دی ۱۴۰۴

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز سه‌شنبه دوم دی ۱۴۰۴
کد خبر : 1731863
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار همچنان افزایشی است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه‌شنبه ۲ دی ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۴۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۸۰ میلیون تومان

ربع سکه ۴۶ میلیون تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان و هر دلار ۱۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان و هر یورو ۱۵۶ هزار و ۱۵۰ تومان در بازار در حال معامله است.

قیمت هر اونس طلا در معاملات روز سه‌شنبه بازار جهانی، تحت تاثیر افزایش تقاضا، به رکورد بالایی رسید و در آستانه عبور از سطح ۴۵۰۰ دلار قرار گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا