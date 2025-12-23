هم‌ افزایی دستگاه‌ ها رمز موفقیت طرح زمستانی در گیلان است

به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس امروز در آئین آغاز رزمایش طرح زمستانی پلیس راه استان گیلان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فراجا، مرزبانان و به‌ویژه شهید سرهنگ توحید مهرپور، اظهار کرد: خدمت‌رسانی نیروهای انتظامی و امدادی در سخت‌ترین شرایط جوی، مصداق بارز ایثار و مجاهدت در راه مردم است.

وی با اشاره به پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر نرمال بودن زمستان پیش‌رو افزود: نرمال بودن زمستان به معنای افزایش بارش برف و باران نسبت به سال گذشته است که اگرچه نعمتی الهی محسوب می‌شود، اما به طور طبیعی چالش‌ها و سختی‌هایی را برای دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و امدادی به‌ویژه در محورهای کوهستانی و گردنه‌های برف‌گیر استان به همراه خواهد داشت.

استاندار گیلان با بیان اینکه این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی و جاذبه‌های طبیعی، پذیرای حجم بالایی از تردد خودروهاست، گفت: سال گذشته بیش از چهار میلیون خودرو وارد گیلان شد و با توجه به جمعیت حدود دو میلیون نفری استان، این حجم تردد فشار مضاعفی بر شبکه راه‌ها و نیروهای خدمت رسان وارد می‌کند.

حق‌شناس با قدردانی از عملکرد پلیس، اورژانس، هلال احمر و سایر دستگاه‌های متولی تصریح کرد: کاهش آمار تصادفات و جان‌باختگان جاده‌ای حاصل هم‌افزایی و تلاش شبانه روزی همه این مجموعه‌ها است و این موفقیت به سادگی به دست نیامده است.

وی با اشاره به آمار جان باختگان حوادث رانندگی گفت: متأسفانه در سال گذشته حدود ۹۵ نفر در جاده‌های استان جان خود را از دست دادند و به طور میانگین روزانه بیش از یک نفر قربانی حوادث رانندگی شده است؛ آماری که انتظار داریم با اجرای دقیق طرح زمستانی امسال کاهش یابد.

استاندار گیلان با بیان اینکه تصادفات رانندگی تنها یک عدد و آمار نیست، افزود: هر جان باخته یک خانواده، یک آینده و بخشی از سرمایه انسانی کشور است و نگاه عمیق به پیامدهای اجتماعی و انسانی تصادفات، اهمیت نقش نیروهای حاضر در جاده‌ها را دوچندان می‌کند.

حق‌شناس خطاب به نیروهای اجرایی و امدادی حاضر در رزمایش گفت: ایستادن در سرما، برف و شرایط سخت جوی برای خدمت به مردم، کاری بزرگ و ارزشمند است و ثمره این تلاش‌ها، خیر دنیا و آخرت خواهد بود.

وی با تقدیر از زحمات تمامی عوامل اجرای طرح زمستانی، ابراز امیدواری کرد با مجاهدت و تلاش مضاعف این نیروها، زمستان پیش‌رو با کاهش محسوس تصادفات و تلفات جاده‌ای همراه باشد.

در پایان این مراسم، با حضور استاندار گیلان از خانواده شهید سرهنگ توحید مهرپور، از شهدای پلیس راه، تجلیل به عمل آمد.

انتهای پیام/