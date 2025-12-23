به گزارش ایلنا از همدان، یوسف کاکاوند پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در سالن شهید خواستان اظهار کرد: این استان با دارا بودن ۳ هزار و ۱۹۶ رشته قنات، رتبه پنجم کشور را در این حوزه به خود اختصاص داده است.

وی افزود: حفر چاه‌های عمیق در حریم قنوات، بازدهی این سازه‌های باستانی را به‌ شدت کاهش داده و عملاً آنها را از خیر انتفاع ساقط کرده است.مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان با اشاره به وضعیت قنوات استان همدان اظهار کرد: از مجموع ۳ هزار و ۱۹۶ رشته قنات موجود در استان، ۲ هزار و ۴۷۷ رشته در زمره قنوات عمومی قرار دارند و مدیریت، بازسازی و نوسازی آن‌ها بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است.

وی میزان آب استحصالی سالیانه از این قنوات را ۲۶.۶ میلیون متر مکعب اعلام کرد و گفت: آمار آن هر ساله توسط شرکت آب منطقه‌ای به جهاد کشاورزی اعلام و در محاسبات نیاز آبی استان لحاظ می‌شود.

کاکاوند با اشاره به قدمت قنات‌ها که سازه‌هایی با عمر بین ۲ هزار تا ۳ هزار سال هستند، به چالش‌های پیش روی این منابع آبی پایدار پرداخت.وی تاکید کرد: قنات‌ها عملاً کاملاً خشک نمی‌شوند، بلکه تحت تأثیر بارندگی‌های سالیانه هستند و به‌طور طبیعی احیا می‌شوند؛ با این حال، بحران اصلی در مورد برخی از این قنوات، حفر چاه‌های عمیق در حریم آن‌هاست.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: وقتی چاه‌های عمیق در نزدیکی قنوات حفر می‌شوند، کف مادر قنات‌ها نسبت به کف چاه‌ها بالاتر قرار می‌گیرد و عملاً دیگر آبی در سفره زیرزمینی برای حرکت و نشت به داخل قنات باقی نمی‌ماند تا قنات بازدهی و مثمر ثمری داشته باشد.

