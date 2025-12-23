خبرگزاری کار ایران
مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان:

همدان پنجمین استان کشور در تعداد قنات/عمر ۳ هزار ساله قنوات همدان در برابر تهدید چاه‌های عمیق

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان همدان گفت: این استان با دارا بودن ۳ هزار و ۱۹۶ رشته قنات، رتبه پنجم کشور را در این حوزه به خود اختصاص داده است.

به گزارش ایلنا از همدان، یوسف کاکاوند پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در سالن شهید خواستان اظهار کرد: این استان با دارا بودن ۳ هزار و ۱۹۶ رشته قنات، رتبه پنجم کشور را در این حوزه به خود اختصاص داده است.

وی افزود: حفر چاه‌های عمیق در حریم قنوات، بازدهی این سازه‌های باستانی را به‌ شدت کاهش داده و عملاً آنها را از خیر انتفاع ساقط کرده است.مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان با اشاره به وضعیت قنوات استان همدان اظهار کرد: از مجموع ۳ هزار و ۱۹۶ رشته قنات موجود در استان، ۲ هزار و ۴۷۷ رشته در زمره قنوات عمومی قرار دارند و مدیریت، بازسازی و نوسازی آن‌ها بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است.

وی میزان آب استحصالی سالیانه از این قنوات را ۲۶.۶ میلیون متر مکعب اعلام کرد و گفت: آمار آن هر ساله توسط شرکت آب منطقه‌ای به جهاد کشاورزی اعلام و در محاسبات نیاز آبی استان لحاظ می‌شود.

کاکاوند با اشاره به قدمت قنات‌ها که سازه‌هایی با عمر بین ۲ هزار تا ۳ هزار سال هستند، به چالش‌های پیش روی این منابع آبی پایدار پرداخت.وی تاکید کرد: قنات‌ها عملاً کاملاً خشک نمی‌شوند، بلکه تحت تأثیر بارندگی‌های سالیانه هستند و به‌طور طبیعی احیا می‌شوند؛ با این حال، بحران اصلی در مورد برخی از این قنوات، حفر چاه‌های عمیق در حریم آن‌هاست.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: وقتی چاه‌های عمیق در نزدیکی قنوات حفر می‌شوند، کف مادر قنات‌ها نسبت به کف چاه‌ها بالاتر قرار می‌گیرد و عملاً دیگر آبی در سفره زیرزمینی برای حرکت و نشت به داخل قنات باقی نمی‌ماند تا قنات بازدهی و مثمر ثمری داشته باشد.

