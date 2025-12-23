به گزارش ایلنا، سردار محمدرضا هاشمی فر امروز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی در کلانتریهای استان در حوزه‌های مختلف و بحرانهای اجتماعی ورود فعال دارند و نقش مهمی در کاهش تنش‌ها و حل اختلافات ایفا می‌کنند.

وی افزود: تنها در آذرماه سال جاری این مراکز پذیرای ۲ هزار و ۳۳۵ پرونده با موضوعات متنوع بودند که با ارائه خدمات روانشناختی مشاوره‌ای و مددکاری ۷۱ درصد از این پرونده‌ها با رضایت طرفین ختم به مصالحه شد.

فرمانده انتظامی لرستان با تاکید بر ضرورت تقویت این مراکز گفت فعالیت مشاوران و مددکاران اجتماعی نه تنها باعث کاهش پرونده‌های قضایی و هزینه‌های مربوطه میشود بلکه به بازسازی روابط اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده‌ها کمک میکند.

هاشمی فر ادامه داد: پلیس جمهوری اسلامی ایران مشاوره و مددکاری را یکی از بازوهای پیشگیرانه و حمایتی خود میداند و تلاش می‌کند با توسعه این خدمات به کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش احساس امنیت در جامعه کمک کند.

