مدیرعامل انجمن حمایت از قربانیان ترور:
مستندسازی حقوقی، ابزار مقابله با تحریف واقعیتها است
مدیرعامل انجمن حمایت از قربانیان ترور با تأکید بر نقش خانوادههای آسیبدیده از تروریسم گفت:مطالبهگری حقوقی، پیگیری پروندههای تروریستی ایران را در مجامع بینالمللی رویکرد این انجمن است.
به گزارش ایلنا، ایرج مرادی، امروز صبح سهشنبه در نشست بررسی حقوقی ابعاد بینالمللی جنایات گروههای تروریستی با رویکرد حمایت از قربانیان تروریسم در شیراز به تشریح محورهای اصلی فعالیت انجمن حمایت از قربانیان ترور پرداخت.
وی با بیان اینکه اعضای این انجمن عمدتاً از خانوادههای قربانیان تروریسم هستند، گفت: تجربه مستقیم رنج و آسیب ناشی از اقدامات تروریستی، سبب شده است که فعالیت اصلی این انجمن بر مطالبهگری حقوقی و پیگیری عدالت برای قربانیان متمرکز شود.
مدیرعامل انجمن حمایت از قربانیان ترور افزود: این نهاد بهصورت مستمر در اجلاسهای سازمان ملل متحد حضور دارد و با تهیه گزارشها، مستندسازی دقیق و ارائه اسناد حقوقی، با گزارشگر ویژه ایران و همچنین نهادهای تخصصی سازمان ملل در حوزههایی نظیر ترور کودکان و ترور زنان وارد گفتوگو و تعامل میشود.
مرادی گفت: ارائه مستندات دقیق و حقوقی از جنایات تروریستی، یکی از مهمترین ابزارها برای دفاع از حقوق قربانیان و مقابله با روایتهای تحریفشده در مجامع بینالمللی است.
مدیرعامل انجمن حمایت از قربانیان ترور تصریح کرد: انجمن حمایت از قربانیان ترور تلاش دارد با استمرار این مسیر، صدای خانوادههای آسیبدیده از تروریسم را بهصورت مستند و قانونی به گوش نهادهای بینالمللی برساند.
نبرد در قرن جدید، جنگ دادهها و افکار عمومی است
تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) نیز در این مراسم با بیان اینکه ماهیت جنگ در جهان امروز تغییر کرده است، گفت: نبرد کنونی جنگ دادهها و اطلاعات است و انسان حتی در خانه خود نیز در معرض این درگیریهاست.
حجتالاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری با اشاره به تعریف تروریسم در جهان مدرن که ریشه آن به قرنهای هجدهم و نوزدهم بازمیگردد، گفت: جهان امروز وارد مرحلهای جدید از درگیریها شده و جنگها دیگر ماهیت صنعتی ندارند، بلکه بر محور دادهها، اطلاعات و تأثیرگذاری بر ذهن انسانها شکل گرفتهاند.
وی با اشاره به نظریه موج سوم و تحولات عصر اطلاعات ادامه داد: در شرایط کنونی، انسان حتی در فضای امن خانه نیز در معرض جنگ روانی و اطلاعاتی قرار دارد و همین مسئله نیاز به مراکز مشاوره و تقویت سلامت روان را بیش از گذشته ضروری کرده است.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) با بیان اینکه پیشرفت غرب بر پایه سلطهجویی و ظلم بنا شده است، افزود: تمدن لیبرال غربی همواره خود را متمدن و دیگر ملتها، بهویژه شرق را عقبمانده معرفی کرده، در حالی که این نگاه با ادعاهای غرب درباره دانش، اخلاق و حقوق بشر در تضاد آشکار است.
حجتالاسلام کلانتری با اشاره به کشتار میلیونها بومی آمریکا توسط اروپاییها پس از انقلاب صنعتی و نیز جنایات گسترده علیه مردم فلسطین گفت: زمانی که با بمبهای هستهای و سلاحهای کشتار جمعی صدها هزار انسان کشته میشوند، از نگاه غرب تروریسم محسوب نمیشود، اما شلیک یک گلوله از سوی طرف مقابل، ترور تلقی میشود.
وی با تأکید بر نقش قدرتهای غربی در شکلگیری گروههای تروریستی نظیر داعش و القاعده اظهار کرد: این جریانها برای حفظ سلطه و منافع غرب در منطقه ایجاد شدهاند و اجازه داده نمیشود کشورهای اسلامی به آرامش، استقلال و پیشرفت واقعی دست یابند.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) تصریح کرد: با روشن شدن واقعیتها در رسانهها و افکار عمومی، نقاب دروغین حقوق بشر و دموکراسی غربی کنار رفته و سلطهجویی جهانی بیش از پیش مورد محکومیت ملتها قرار گیرد.