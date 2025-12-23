خبرگزاری کار ایران
مدیرکل میراث فرهنگی استان اعلام کرد:

فارس آمادگی گسترش همکاری‌های موزه‌ای با تاجیکستان را دارد

فارس آمادگی گسترش همکاری‌های موزه‌ای با تاجیکستان را دارد
مدیرکل میراث فرهنگی فارس در دیدار با معاون اول موزه ملی تاجیکستان، بر آمادگی این استان برای توسعه و تعمیق همکاری‌های فرهنگی و موزه‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، مدیرکل میراث فرهنگی فارس با اشاره به ظرفیت‌های غنی موزه‌ای و تاریخی استان، اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه‌های مشترک بین‌المللی، همکاری در حوزه مرمت و احیای آثار و بناهای تاریخی، اجرای پژوهش‌های علمی مشترک، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص و فهرست‌نگاری و مستندسازی آثار تاریخی، از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگو و همکاری میان دو طرف به‌شمار می‌رود.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس نیز ضمن استقبال از این پیشنهادها، تعاملات فرهنگی و موزه‌ای را از ارکان مهم تحکیم روابط دوستانه میان دو کشور دانست و این دیدار را گامی مؤثر در مسیر شکل‌گیری همکاری‌های پایدار و هدفمند فرهنگی و موزه‌ای میان ایران و تاجیکستان ارزیابی کرد.

معاون اول موزه ملی تاجیکستان نیز در این نشست با تأکید بر اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی و تمدنی میان دو کشور، تصریح کرد: توسعه همکاری‌های موزه‌ای میان ایران و تاجیکستان می‌تواند نقش مؤثری در معرفی و بازشناسی میراث فرهنگی مشترک در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کند.

 علی‌شیر ظریفی از برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاهی از آثار منتخب موزه‌ تاریخ تجارت جندی شاپور، در موزه ملی تاجیکستان هم‌زمان با جشن بین‌المللی نوروز خبر داد و افزود: در مرحله بعد، نمایشگاهی از آثار تاریخی و هنری موزه ملی تاجیکستان در یکی از موزه‌ها یا مراکز فرهنگی شهر شیراز برگزار خواهد شد.

