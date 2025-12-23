مدیرکل میراث فرهنگی استان اعلام کرد:
فارس آمادگی گسترش همکاریهای موزهای با تاجیکستان را دارد
مدیرکل میراث فرهنگی فارس در دیدار با معاون اول موزه ملی تاجیکستان، بر آمادگی این استان برای توسعه و تعمیق همکاریهای فرهنگی و موزهای میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان تأکید کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس نیز ضمن استقبال از این پیشنهادها، تعاملات فرهنگی و موزهای را از ارکان مهم تحکیم روابط دوستانه میان دو کشور دانست و این دیدار را گامی مؤثر در مسیر شکلگیری همکاریهای پایدار و هدفمند فرهنگی و موزهای میان ایران و تاجیکستان ارزیابی کرد.
معاون اول موزه ملی تاجیکستان نیز در این نشست با تأکید بر اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی و تمدنی میان دو کشور، تصریح کرد: توسعه همکاریهای موزهای میان ایران و تاجیکستان میتواند نقش مؤثری در معرفی و بازشناسی میراث فرهنگی مشترک در سطح منطقهای و بینالمللی ایفا کند.
علیشیر ظریفی از برنامهریزی برای برگزاری نمایشگاهی از آثار منتخب موزه تاریخ تجارت جندی شاپور، در موزه ملی تاجیکستان همزمان با جشن بینالمللی نوروز خبر داد و افزود: در مرحله بعد، نمایشگاهی از آثار تاریخی و هنری موزه ملی تاجیکستان در یکی از موزهها یا مراکز فرهنگی شهر شیراز برگزار خواهد شد.