به گزارش ایلنا، مدیرکل میراث فرهنگی فارس با اشاره به ظرفیت‌های غنی موزه‌ای و تاریخی استان، اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه‌های مشترک بین‌المللی، همکاری در حوزه مرمت و احیای آثار و بناهای تاریخی، اجرای پژوهش‌های علمی مشترک، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص و فهرست‌نگاری و مستندسازی آثار تاریخی، از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگو و همکاری میان دو طرف به‌شمار می‌رود.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس نیز ضمن استقبال از این پیشنهادها، تعاملات فرهنگی و موزه‌ای را از ارکان مهم تحکیم روابط دوستانه میان دو کشور دانست و این دیدار را گامی مؤثر در مسیر شکل‌گیری همکاری‌های پایدار و هدفمند فرهنگی و موزه‌ای میان ایران و تاجیکستان ارزیابی کرد.

معاون اول موزه ملی تاجیکستان نیز در این نشست با تأکید بر اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی و تمدنی میان دو کشور، تصریح کرد: توسعه همکاری‌های موزه‌ای میان ایران و تاجیکستان می‌تواند نقش مؤثری در معرفی و بازشناسی میراث فرهنگی مشترک در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کند.