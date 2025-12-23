دستگیری عامل زیرگرفتن عمدی یک روحانی در یزد

به گزارش ایلنا از یزد، با تلاش مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان یزد و پلیس اطلاعات استان، دقایقی پیش عامل این حادثه در مخفیگاهش در شهر یزد شناسایی و دستگیر شد.

بر اساس اعلام پلیس، متهم فردی معتاد و دارای سابقه بوده که به دلیل مصرف مواد مخدر، در زمان وقوع حادثه از وضعیت روحی و جسمی مساعدی برخوردار نبوده است.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد وی دو روز پیش از این حادثه، با خودروی سواری پژو ۲۰۷ خود چندین تصادف خسارتی دیگر نیز در سطح شهر یزد داشته است.

پلیس اعلام کرده است تحقیقات درباره علت و انگیزه این فرد از ارتکاب این اقدام همچنان ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.