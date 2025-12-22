معاون استانداری مرکزی عنوان کرد:
مهار تورم و تعادل قیمت کالاهای اساسی با تدوین برنامه جامع تنظیم بازار
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: استان مرکزی با تدوین برنامهای جامع در حوزه تنظیم بازار، در پی مهار تورم و ایجاد تعادل در قیمت کالاهای اساسی است و در این راستا مسیر تازهای پیش رو دارد. طرحی که با همکاری دستگاههای اجرایی و شهرداریها در سطح شهرها و روستاهای استان اجرا خواهد شد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر آقاعلیخانی افزود: استان مرکزی در بازه زمانی سالهای گذشته با نرخ تورم بالا مواجه بوده است. بررسیهای انجام شده نشان میدهد عوامل متعددی از جمله نقدینگی بالا، قیمت بالای املاک تجاری، ضعف شبکه عرضه و کمبود فروشگاههای زنجیرهای در این روند مؤثر بوده است.
وی به سایر دلایلی که سبب میشود نرخ تورم در استان مرکزی روند افزایشی داشته باشد اشاره کرده و ادامه داد: مطالعات مشترک حوزه برنامهریزی و همچنین ادارهکل امور اقتصادی و دارایی این استان نشان داد که نبود زیرساختهای مناسب در بخش انبارداری و فرهنگ خرید نیز از دیگر دلایل افزایش نرخ تورم در استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی به مهمترین اقدامات استان در این حوزه اشاره کرده و اظهار داشت: در جلسه اخیر شورای تنظیم بازار موضوع اجاره اماکن تجاری با حضور شهرداریها و دستگاههای اجرایی مرتبط بررسی و مقرر شد برای جلوگیری از افزایش اجارهها و مزایدههای پایان سال، اقدامات لازم انجام شود.
آقاعلیخانی از اجاره بالای اماکن تجاری به عنوان عامل اصلی گرانفروشی یاد کرده و در این خصوص تصریح کرد: بررسیها نشان داده است بیش از 50 درصد گرانفروشیها ناشی از نرخ بالای املاک تجاری است. باید تدابیر ویژهای در این حوزه اندیشیده شود و تصمیمات مقتضی برای ساماندهی وضعیت موجود اتخاذ گردد.
وی بیان داشت: تصمیم گرفته شد تا تنظیم بازار که پیش از این تنها در ایام شب عید و حوزه میوه اجرایی میشد به تمامی سال تعمیم داده شود. در همین راستا شهرداری اراک مأموریت یافته در 10 نقطه شهر مراکز عرضه مرغ و کالاهای اساسی ایجاد کند و پس از آن شبکه لجستیک و عرضه کالا در سطح استان راهاندازی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی تأکید کرد: توافقات خوبی با اتحادیه تعاون روستایی کشور صورت گرفته تا با پشتیبانی این مجموعه، طرح روستابازار در شهرستانهای استان اجرایی شود. همچنین شهرداریها نیز در این راستا با ایجاد هستههای عرضه مستقیم، دسترسی مردم به کالاهای اساسی را تسهیل کنند.
آقاعلیخانی با تأکید بر اینکه استان مرکزی با اجرای طرح روستابازارها در پی تعادل در قیمتها است، ابراز داشت: این استان با اجرای طرح روستابازارها تلاش دارد زمینهای برای عرضه مستقیم کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی فراهم کند تا واسطهها حذف شود و قیمتها برای مصرفکنندگان متعادل گردد.
وی به اجرای طرح روستابازارها در استان مرکزی اشاره داشته و در این رابطه اضافه کرد: این طرح با همکاری شهرداریها، اتحادیههای تعاون روستایی و دستگاههای اجرایی ذیربط در حال اجرا است. هدف اجرای چنین طرحی ایجاد شبکهای منظم برای توزیع کالای اساسی در سطح شهرها و روستاهای استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: بسیاری از کالاهای تولیدی در استان مرکزی به تهران منتقل و دوباره از آنجا خریداری میشود که این امر هزینهها را افزایش داده است. برنامه جامع تنظیم بازار استان برای 7 تا 8 ماه آینده تدوین شده تا با اجرای آن تعادل در بازار ایجاد و فشار تورمی کاهش یابد.
آقاعلیخانی افزود: برنامهریزی شده است که در شهرستان اراک به عنوان مرکز استان مرکزی و سایر شهرستانهای این استان نقاط عرضه مستقیم ایجاد شود تا با پشتیبانی اتحادیه تعاوی روستایی کشور و ورود شهرداریها به این عرصه، تعادل در بازارهای استان برقرار گردد و فشار ناشی از تورم کاهش یابد.