ورود سامانه بارشی جدید از روز چهارشنبه به استان مرکزی

به گزارش ایلنا، رضا مرادی افزود: بر اساس بررسی‌ها، به دلیل تداوم پایداری و سکون نسبی جو و شکل‌گیری وارونگی دما، پتانسیل انباشت آلاینده‌های جوی در استان مرکزی تا حداقل روز سه‌شنبه 2 دی ماه ادامه خواهد داشت که این شرایط موجب کاهش کیفیت هوا در مناطق صنعتی و پررفت‌وآمد استان در برخی ساعات می‌شود.

وی به هشدار صادر شده از سوی مراجع هواشناسی در خصوص وضعیت آلودگی هوای استان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در همین راستا، روز گذشته 30 آذر ماه هشدار سطح زرد شماره 6 آلودگی هوا از سوی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی صادر شد که بیانگر مخاطرات ناشی از کاهش کیفیت هوا است.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی همچنین به وضعیت دمایی این استان اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: بررسی‌های موجود نشان‌دهنده ماندگاری هوای سرد شبانه در بازه زمانی 2 روز آینده استان است. هرچند در این بازه زمانی، دمای هوای روزانه استان روند افزایشی نسبی خواهد داشت.

مرادی به بروز پدیده مه در مناطق مستعد استان مرکزی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: به دلیل وجود رطوبت سطحی و تداوم سرمای هوای در این استان، احتمال وقوع پدیده مه در مناطق مستعد استان از جمله نواحی حاشیه تالاب میقان، به ویژه در ساعات شب و اوایل صبح وجود دارد و این احتمال دور از انتظار نیست.

وی به احتمال بارش برف و باران در برخی مناطق استان مرکزی اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: در صورتی که الگوهای پیش‌بینی تغییر پیدا نکند، موج جوی که پیش روی این استان است، می‌تواند از روز چهارشنبه 3 دی ماه سبب وقوع بارش‌های پراکنده برف و باران در برخی مناطق استان شود.

انتهای پیام/