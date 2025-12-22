خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون اداره‌کل هواشناسی استان خبر داد:

ورود سامانه بارشی جدید از روز چهارشنبه به استان مرکزی

ورود سامانه بارشی جدید از روز چهارشنبه به استان مرکزی
کد خبر : 1731511
لینک کوتاه کپی شد.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی به احتمال بارندگی برف و باران در این استان اشاره کرده و گفت: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد از روز چهارشنبه 3 دی ماه با نفوذ یک موج کم‌دامنه تراز میانی جو، احتمال وقوع بارش‌های برف و باران در برخی مناطق استان وجود دارد.

به گزارش ایلنا، رضا مرادی افزود: بر اساس بررسی‌ها، به دلیل تداوم پایداری و سکون نسبی جو و شکل‌گیری وارونگی دما، پتانسیل انباشت آلاینده‌های جوی در استان مرکزی تا حداقل روز سه‌شنبه 2 دی ماه ادامه خواهد داشت که این شرایط موجب کاهش کیفیت هوا در مناطق صنعتی و پررفت‌وآمد استان در برخی ساعات می‌شود.

وی به هشدار صادر شده از سوی مراجع هواشناسی در خصوص وضعیت آلودگی هوای استان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در همین راستا، روز گذشته 30 آذر ماه هشدار سطح زرد شماره 6 آلودگی هوا از سوی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی صادر شد که بیانگر مخاطرات ناشی از کاهش کیفیت هوا است.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی همچنین به وضعیت دمایی این استان اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: بررسی‌های موجود نشان‌دهنده ماندگاری هوای سرد شبانه در بازه زمانی 2 روز آینده استان است. هرچند در این بازه زمانی، دمای هوای روزانه استان روند افزایشی نسبی خواهد داشت.

مرادی به بروز پدیده مه در مناطق مستعد استان مرکزی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: به دلیل وجود رطوبت سطحی و تداوم سرمای هوای در این استان، احتمال وقوع پدیده مه در مناطق مستعد استان از جمله نواحی حاشیه تالاب میقان، به ویژه در ساعات شب و اوایل صبح وجود دارد و این احتمال دور از انتظار نیست.

وی به احتمال بارش برف و باران در برخی مناطق استان مرکزی اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: در صورتی که الگوهای پیش‌بینی تغییر پیدا نکند، موج جوی که پیش روی این استان است، می‌تواند از روز چهارشنبه 3 دی ماه سبب وقوع بارش‌های پراکنده برف و باران در برخی مناطق استان شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا