به گزارش ایلنا، مجتبی خراجی افزود: در روز جاری وقوع آتش‌سوزی یک دستگاه خودرو سمند در حد فاصل میدان سازمان آب در کوی رضوی و خیابان شریعتی اراک جنب پارک بهمن، به آتش‌نشانی گزارش شد بلافاصله آتش‌نشانان به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: پس از اطلاع از گزارش آتش‌سوزی این خودرو سمند، نیروهای اعزامی اقدام به ایمن‌سازی محل کردند. در بررسی‌ها مشخص شد این 2 مرد چادری را بر روی خودروی سمند کشیده بودند و در داخل ماشین پیک‌نیکی روشن بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک اظهار داشت: هر ۲ مرد بر اثر گازگرفتگی و مسمومیت ناشی از گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دست داده بودند و پس از آن خودرو دچار حریق می‌شود. متأسفانه بخشی از اجساد نیز سوخته بود.

