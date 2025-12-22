رئیس سازمان آتشنشانی خبر داد:
مرگ 2 مرد بر اثر گازگرفتگی و آتشسوزی در اراک
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک به مرگ دلخراش 2 مرد ساکن این شهر اشاره کرده و در این خصوص گفت: 2 مرد اهل اراک بر اثر گازگرفتگی با گاز پیکنیک در منطقه کوی رضوی (شهرک گردو) اراک جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایلنا، مجتبی خراجی افزود: در روز جاری وقوع آتشسوزی یک دستگاه خودرو سمند در حد فاصل میدان سازمان آب در کوی رضوی و خیابان شریعتی اراک جنب پارک بهمن، به آتشنشانی گزارش شد بلافاصله آتشنشانان به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: پس از اطلاع از گزارش آتشسوزی این خودرو سمند، نیروهای اعزامی اقدام به ایمنسازی محل کردند. در بررسیها مشخص شد این 2 مرد چادری را بر روی خودروی سمند کشیده بودند و در داخل ماشین پیکنیکی روشن بوده است.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک اظهار داشت: هر ۲ مرد بر اثر گازگرفتگی و مسمومیت ناشی از گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دست داده بودند و پس از آن خودرو دچار حریق میشود. متأسفانه بخشی از اجساد نیز سوخته بود.