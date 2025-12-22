خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قزوین هشدار داد؛

بارگزاری کشاورزی بیش از ظرفیت اکولوژیک در استان قزوین

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین گفت: توسعه کمی کشاورزی در استان قزوین دیگر امکان‌پذیر نیست؛ زیرا بر اساس مطالعات آمایش سرزمین، چندین برابر ظرفیت استان بارگذاری صورت گرفته و برای نجات کشاورزی باید حفاظت از منابع آب و خاک در اولویت قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،  علی رحمانی عصر امروز  در جشنواره کشاورزی دانش‌بنیان گفت: فرهنگ استان قزوین همواره بر پایه تجارت، بازار و کشاورزی شکل گرفته و توسعه دانش‌بنیانی که برای استان تدوین شده، باید به‌صورت عملیاتی اجرا شود.

وی افزود: در بخش کشاورزی استان به‌جای تمرکز صرف بر رشد، به دنبال توسعه پایدار هستیم؛ توسعه‌ای که با توجه به محدودیت منابع آب و خاک، تداوم داشته باشد و متوقف نشود. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین با اشاره به ظرفیت‌های پژوهشی کشور تصریح کرد: سازمان تات از همه ظرفیت‌های لازم برخوردار است و بایستی موانع موجود شناسایی و برای آن‌ها راهکارهای تحقیقاتی ارائه شود و آموزش و ترویج  به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد، زیرا اگر مؤسسه تات جایگاه واقعی خود را پیدا کند، بدون تردید مسیر رشد و توسعه کشاورزی هموار خواهد شد. 

رحمانی با بیان اینکه نگاه مدیران استان به بخش کشاورزی کلان است، اضافه کرد: با تکمیل زنجیره ارزش، توسعه صنایع تبدیلی و حرکت به سمت کشاورزی قراردادی، می‌توان کشاورزی را اقتصادی و پایدار کرد. 

وی ادامه داد: در استان قزوین هنوز جای کار فراوانی وجود دارد و حمایت از کشت قراردادی می‌تواند به افزایش بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر کمک کند، هرچند زیرساخت‌هایی مانند جاده‌های بین مزارع و شبکه‌های انتقال آب در استان و کشور نیازمند تقویت است. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین تأکید کرد: تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، تنوع‌بخشی به تولیدات کشاورزی و تلفیق صحیح سیاست‌ها، از الزامات دستیابی به توسعه واقعی در این بخش است و ما اصالت را به کشاورزی داده‌ایم و نگران بهره‌وری، راندمان و پایداری آن هستیم. 

رحمانی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از مواد غذایی کشور در استان قزوین تولید می‌شود، گفت: از دست دادن خاک یکی از چالش‌های جدی پیش‌روی کشاورزی است و صیانت از منابع خاک و آب، نقش مستقیمی در پایداری تولید و تقویت امنیت غذایی دارد. 

وی ادامه داد: توسعه کمی کشاورزی در استان قزوین دیگر امکان‌پذیر نیست زیرا بر اساس مطالعات آمایش سرزمین، چندین برابر ظرفیت استان بارگذاری صورت گرفته و برای نجات کشاورزی، باید حفاظت از منابع آب و خاک در اولویت قرار گیرد. 

