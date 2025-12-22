مهمانی شب یلدا در شیراز قربانی گرفت/ پسر ١٦ ساله دایی ٣٢ ساله اش را به قتل رساند
فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری قاتل ١٦ ساله با سرعت عمل ماموران این فرماندهی خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: شب سیام آذرماه از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ١١٠ یک فقره درگیری منجر به قتل در میدان ارتش شیراز به پلیس اعلام و بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.
وی افزود: در بررسیهای اولیه و تحقیق از شاهدان مشخص شد که نوجوانی در یک دورهمی در طولانیترین شب سال بر سر اختلاف خانوادگی با دایی خود وارد بحث و مشاجره و سپس درگیر میشود.
فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: در این درگیری پسر ١٦ ساله با سلاح سرد دایی ٣٢ ساله خود را بهشدت مجروح و متواری میشود که به علت شدت جراحت وارده جان خود را از دست میدهد.
سرهنگ زراعتیان خاطرنشان کرد: ماموران انتظامی موفق شدند در کمتر از ٣ ساعت با اقدامات فنی مخفیگاه قاتل را در یکی از روستاهای اطراف شیراز شناسایی و وی را دستگیر و به مقر انتظامی دلالت دهند.
فرمانده انتظامی شیراز به شهروندان توصیه کرد تا در اختلافات فی مابین به مراجع قانونی مراجعه و با سعهصدر و گذشت در حق یکدیگر از بروز اینگونه حوادث ناگوار که مضرات جبرانناپذیر برای خانوادهها بهدنبال دارد، جلوگیری کنند.