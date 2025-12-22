وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی ۱۰ نفر از عاملان تیراندازی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و پس از هماهنگی قضایی آن‌ها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر ادامه داد: در این ارتباط از متهمان ۲ قبضه سلاح گرم و تعدادی فشنگ کشف شد.

وی بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

سرهنگ خوشناموند با تاکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض با هرگونه اقدام مخل نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست ضمن همکاری با پلیس از انتشار و بازنشر تصاویر و فیلم‌های مربوط به چنین اقدامات مجرمانه در فضای مجازی خودداری کنند.

پیش از این نیز فرمانده انتظامی خوزستان از دستگیری چهار نفر از اراذل و اوباش و عوامل تیراندازی با پیشگیری از بروز نزاع طایفه ای در استان توسط پلیس سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی خبر داده بود.