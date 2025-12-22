خبرگزاری کار ایران
دستگیری ۱۰ تیرانداز عزاداری در ماهشهر؛ سلاح‌ها کشف و متهمان روانه زندان شدند

فرماندهی انتظامی شهرستان ماهشهر از شناسایی و دستگیری ۱۰ نفر از عاملان تیراندازی در جریان برگزاری یک مراسم عزاداری خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ کامران خوشناموند امروز دوشنبه اول دی‌ماه در تشریح جزییات این خبر اظهار داشت: در پی تیراندازی هوایی در مراسم فاتحه خوانی، موضوع به‌ صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی ۱۰ نفر از عاملان تیراندازی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و پس از هماهنگی قضایی آن‌ها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر ادامه داد: در این ارتباط از متهمان ۲ قبضه سلاح گرم و تعدادی فشنگ کشف شد.

وی بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

سرهنگ خوشناموند با تاکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض با هرگونه اقدام مخل نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست ضمن همکاری با پلیس از انتشار و بازنشر تصاویر و فیلم‌های مربوط به چنین اقدامات مجرمانه در فضای مجازی خودداری کنند.

پیش از این نیز فرمانده انتظامی خوزستان از دستگیری چهار نفر از اراذل و اوباش و عوامل تیراندازی با پیشگیری از بروز نزاع طایفه ای در استان توسط پلیس سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی خبر داده بود.

