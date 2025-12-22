آغاز مرحله تولید نخستین مستند معرفی حضرت شاهچراغ (ع) به زبان عربی

به گزارش ایلنا، سیدابوالحسن عمرانی، نویسنده، تهیه کننده و کارگردان این مستند با اشاره به ضرورت گسترش معرفی و تبیین ویژگیهای شخصیت ارجمند حضرت شاه چراغ برای مخاطبان با زبان های مختلف، گفت: مرحله پیش تولید و فرایند تحقیق و پژوهش این مستند با عنوان «شمس الفارِس» با استفاده از منابع مختلف تاریخی و روایی از جمله «الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد» شیخ مفید، «الشجره المبارکه فی انساب الطالبیه» امام فخررازی، «سفرنامه» ابن بطوطه، «تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی» برتولداشپولر، «عمده الطالب فی انساب آل ابی طالب» ابن عنبه، «بحرالانساب» ملک الکتاب شیرازی و... از چندی پیش انجام گرفته و مرحله تولید آن آغازشده است.

این مدرس حوزه و دانشگاه یادآور شد: دراین مستند ضمن معرفی برخی از ویژگیهای علمی، اجتماعی، اخلاقی و هنری حضرت شاه چراغ، به پیامدهای معنوی حضور بارگاه منور آن حضرت در سرزمین فارس و شهر شیراز پرداخته شده است.

این پژوهشگرتاریخ، هنر و رسانه افزود: این اثر رسانه ای حاوی تصاویر قدیمی شهر شیراز و حرم مطهر در ادوار پیشین و نیز برخی از فضاهای فرهنگی و زیارتی و نمادهای زیبای معماری ایرانی اسلامی در آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) است.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت پی گیری ثبت روز شهادت حضرت شاهچراغ(ع) در تقویم رسمی کشور، تاکید کرد: در عصری که بسیاری از جوامع برای خود اسطوره سازی می کنند و با استفاده از فناوری جدید و جادوی رسانه آن را به مخاطب عصر ارتباطات، تحمیل می کنند، لازم است نسبت به معرفی شخصیت های برجسته تاریخی و برجسته سازی لایه های فرهنگی شهر شیراز، تلاشی مضاعف صورت گیرد. زیرا کوتاهی و تعلل نسبت به این امور، پیامدهای ناگواری در حوزه تاریخ و فرهنگ به همراه خواهد داشت که هم اکنون هم بازخورد آن مشهود است.

گفتنی است که در سیر تولیدات رسانه ای با موضوع معرفی حضرت شاهچراغ در سال های پیشین، نخستین مستند معرفی تاریخچه معماری حرم مطهر آن حضرت به زبان انگلیسی باعنوان the sun,s shrine بوسیله همین نویسنده، پژوهشگر و کارگردان، تولید و از شبکه های برون مرزی به سمع و نظر مخاطب خارج از مرزهای ایران رسیده است.

در سال جاری نیز جدیدترین اثر رسانه ای پیرامون حضرت شاهچراغ(ع) با عنوان «رسانه آفتاب» بوسیله این فیلمساز مولف، تهیه و تولید شده است.

