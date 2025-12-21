به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، ثریا قربانی معاون محیط زیست طبیعی وتنوع زیستی محیط زیست استان کرمانشاه امروز یکشنبه در نشست خبری با خبرگزاری‌ها استان با اشاره به وضعیت تالاب هشیلان اظهار کرد: این تالاب در سال‌های اخیر به‌دلیل فعالیت چاه‌های غیرمجاز و همچنین اضافه‌برداشت از چاه‌های مجاز اطراف آن، با تهدید جدی روبه‌رو شده است.

وی افزود: اگرچه سراب منشأ تالاب هشیلان خشک شده، اما با همکاری شرکت آب منطقه‌ای و از طریق انتقال آب از رودخانه رازآور، تلاش شده از خشکی کامل تالاب جلوگیری شود و در حال حاضر تالاب تا حدودی رطوبت خود را حفظ کرده است.

قربانی تالاب هشیلان را قربانی سوءمدیریت منابع آب دانست و ادامه داد: چندی پیش با همکاری شرکت آب منطقه‌ای بیش از ۱۳۰ حلقه چاه در اطراف تالاب پُر و مسدود شد که نتیجه آن، جوشش دوباره چشمه‌های محدوده تالاب بدون وقوع بارش بود. این موضوع نشان می‌دهد اگر سوءمصرف آب وجود نداشته باشد، حتی در شرایط خشکسالی نیز تا این اندازه با بحران مواجه نخواهیم شد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی استان کرمانشاه تأکید کرد: حفظ حیات تالاب هشیلان نیازمند تداوم برخورد با چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتور هوشمند روی چاه‌های مجاز و اصلاح الگوی کشت در اراضی کشاورزی اطراف این تالاب است.

وی در ادامه به وضعیت منابع آبی استان اشاره کرد و گفت: در صورت نبود سوءمصرف منابع آب، شاهد خشک شدن گسترده سراب‌ها و رودخانه‌ها نخواهیم بود. سراب نیلوفر نمونه‌ای از مصرف نادرست منابع آبی است که تا چندی پیش به‌طور کامل خشک شده بود و تا زمانی که اطراف آن کشت ذرت انجام می‌شود، نمی‌توان به بهبود وضعیت این سراب امیدوار بود.

قربانی با اشاره به نتایج سرشماری پستانداران در مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان کرمانشاه گفت: بر اساس این سرشماری‌ها که در عمده مناطق تحت مدیریت و مناطق شکار و تیراندازی ممنوع انجام شده، وضعیت حیات وحش در استان مطلوب است و نه‌تنها کاهش جمعیت گونه‌های شاخص مشاهده نشده، بلکه در برخی مناطق افزایش جمعیت نیز ثبت شده است.

وی افزود: با وجود شرایط خشکسالی و کم‌بارشی، مناطق تحت مدیریت محیط زیست همچنان زیستگاه قابل قبولی برای حیات وحش هستند، چراکه گونه‌ها با توجه به تحرک و جابه‌جایی مداوم می‌توانند به منابع آب و غذا دسترسی پیدا کنند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی استان کرمانشاه از تأمین علوفه برای حیات وحش در روزهای سرد سال خبر داد و عنوان کرد: آبشخورهای حیات وحش در مناطق تحت مدیریت محیط زیست نیز لایروبی و تعمیر شده‌اند.

در ادامه این نشست، آزاد شیخ‌ویسی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، با اشاره به آخرین وضعیت حریق در مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان در ۹ ماهه امسال اظهار کرد: امسال حدود ۲۴۸ روز، یعنی نزدیک به هشت ماه، درگیر حریق بودیم و طول فصل حریق به دلیل شرایط خشکسالی به‌مراتب بیشتر از سال گذشته بوده است.

وی وسعت حریق‌های رخ داده در این مدت را یک‌هزار و ۳۰۴ هکتار اعلام کرد و افزود: اگرچه تعداد موارد حریق نسبت به سال گذشته حدود ۸۰ درصد افزایش یافته، اما وسعت آتش‌سوزی‌ها کاهش ۵۸ درصدی داشته که این موضوع نتیجه اطفای حریق در کمترین زمان ممکن و اجرای اقدامات پیشگیرانه بوده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه یادآور شد: در مدت مشابه سال گذشته ۳۱ مورد حریق به وسعت سه‌هزار و ۹۸ هکتار در مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان رخ داد و تعداد روزهای درگیری با حریق نیز ۱۱۴ روز، یعنی حدود چهار ماه بود.

شیخ‌ویسی همچنین به برخورد با تخلفات صید و شکار غیرمجاز اشاره کرد و گفت: در ۹ ماهه امسال ۱۹۸ پرونده تخلف صید و شکار در استان ثبت شده و ۲۶۹ نفر متخلف نیز دستگیر شده‌اند که این رقم نسبت به ۲۱۶ پرونده ثبت‌شده سال گذشته، کاهش ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وی رویکرد فعلی یگان حفاظت را پیشگیری از وقوع تخلف عنوان کرد و افزود: تلاش می‌کنیم پیش از وقوع شکار و قبل از وارد شدن آسیب به حیات وحش، با موارد تخلف برخورد کنیم.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با اشاره به کمبود شدید نیروی انسانی گفت: بر اساس استانداردهای موجود، تعداد محیط‌بانان استان حدود یک‌سوم میزان مورد نیاز است و به عبارتی هر محیط‌بان به اندازه سه نفر کار می‌کند.

در بخش دیگری از این نشست، مهرداد شهبازی، سرپرست معاونت محیط زیست انسانی محیط زیست استان کرمانشاه، با تشریح آخرین وضعیت محیط زیست استان در حوزه انسانی اظهار کرد: از ابتدای امسال پایش واحدهای صنعتی و تولیدی از نظر میزان آلایندگی تشدید شده و تاکنون ۵۵۸ مورد پایش انجام شده است.

وی افزود: تشدید نظارت‌ها موجب شناسایی تعداد بیشتری از واحدهای صنعتی و تولیدی آلاینده شده و تعداد صنایع آلاینده ثبت‌شده در استان که سال گذشته ۸۲ واحد بود، اکنون به ۱۱۱ واحد افزایش یافته است، هرچند برخی واحدها نیز طی یک‌سال اخیر از فهرست صنایع آلاینده خارج شده‌اند.

شهبازی با اشاره به وضعیت پساب شهر کرمانشاه گفت: در حال حاضر تنها حدود ۳۰ درصد پساب شهر کرمانشاه تصفیه می‌شود و عدم تصفیه کامل پساب موجب آلودگی رودخانه‌ها می‌شود؛ مسئله‌ای که در شرایط خشکسالی و کم‌بارشی، به دلیل کاهش خاصیت خودپالایی رودخانه‌ها، نمود بیشتری دارد.

وی خاطرنشان کرد: ممکن است برخی اراضی کشاورزی با آب آلوده رودخانه‌ها آبیاری شوند که بر اساس آمارها، امسال حدود ۱۱ هکتار از اراضی کشاورزی آلوده که با آب رودخانه‌های آلوده آبیاری شده‌اند، در کرمانشاه امحاء شده است. از مردم نیز درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده چنین مواردی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به محیط زیست اطلاع دهند.

سرپرست معاونت محیط زیست انسانی استان کرمانشاه درباره وضعیت پساب شهرک‌های صنعتی گفت: همه شهرک‌های صنعتی یا دارای تصفیه‌خانه مرکزی هستند یا واحدهای مستقر در آن‌ها تصفیه کامل دارند و هیچ پساب خامی از شهرک‌های صنعتی خارج نمی‌شود، اگرچه ممکن است این پساب در برخی موارد استاندارد نباشد.

شهبازی همچنین به وضعیت کیفیت هوا در ۹ ماهه امسال اشاره کرد و افزود: بر اساس اطلاعات ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا، در این مدت ایستگاه اسلام‌آبادغرب ۱۹۸ روز، سرپل‌ذهاب ۹۱ روز، قصرشیرین ۱۸۷ روز، پاوه ۲۵۱ روز، کرمانشاه ۲۲۸ روز و کنگاور ۸۶ روز هوای پاک و قابل قبول داشته‌اند و در سایر روزها هوا در شرایط غیراستاندارد بوده است.

وی در ادامه به وضعیت پسماندهای بیمارستانی و عفونی اشاره کرد و گفت: تمامی این پسماندها پس از بی‌خطرسازی، در سایت سراب قنبر مدیریت و دفن بهداشتی می‌شوند. آلودگی این نوع پسماندها عمدتاً میکروبی است که در فرآیند بی‌خطرسازی از بین می‌رود و ظاهر پسماندها معیار تشخیص آلاینده بودن آن‌ها نیست.

سرپرست معاونت محیط زیست انسانی محیط زیست استان کرمانشاه افزود: سایت کنونی پسماندهای بیمارستانی سراب قنبر هنوز ظرفیت دارد، اما احداث سایت جدید نیز در دست پیگیری است که برخی مسائل حقوقی آن در حال حل‌وفصل است.

انتهای پیام/