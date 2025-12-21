خبرگزاری کار ایران
افزایش تصادفات فوتی درون شهری خوزستان

افزایش تصادفات فوتی درون شهری خوزستان
رئیس پلیس راهور خوزستان از افزایش ۲۱ درصدی تصادفات فوتی درون شهری در ۸ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ رضا دولتشاهی با اشاره به افزایش ۲۱ درصدی تصادفات فوتی درون شهری در ۸ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان، اظهار کرد: تصادفات خوزستان در ۸ ماهه امسال ۳۸ مورد فوتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و تعداد فوتی‌ها از از ۱۷۰ نفر به ۲۱۰ نفر رسیده است.

وی افزود: در این شرایط، وضعیت تصادفات فوتی خوزستان در ماه خرداد بحرانی شد.

سرهنگ دولتشاهی با بیان اینکه سوانح رانندگی در همه ساعات رخ می‌دهد، اما بیشترین تصادفات فوتی مربوط به ساعات ۱۴ تا ۲ بامداد است، گفت: ۴۴ درصد متوفیان تصادفات درون شهری مربوط به موتورسیکلت‌سواران، ۳۲ درصد مربوط به خودرو‌ها و ۲۴ درصد مربوط به عابران پیاده است.

رئیس پلیس راهور خوزستان بیان کرد: در این مدت تصادفات فوتی در شش شهر ماهشهر، ایذه، دشت آزادگان، مسجدسلیمان، حمیدیه و کرخه نسبت به سال گذشته کاهشی بوده است، اما آبادان، باغملک، خرمشهر، کارون، امیدیه و دزفول افزایش داشته‌اند. در دزفول و آبادان بیشتر تصادفات در حاشیه شهر و عمده سوانح مربوط به موتورسیکلت‌سوار‌ها بوده است.

وی می‌گوید: با توجه به اینکه در حوزه هوشمندسازی در شهر‌ها به نقطه مطلوبی نرسیدیم، با همکاری شهرداری‌ها در حال افزایش سرعتکاه‌ها و استاندارد کردن آنها هستیم.

سرهنگ دولتشاهی با اشاره به تاثیر دوربین‌های ترافیکی در کاهش تخلف‌های رانندگی و به تبع آن، کاهش تصادفات اضافه کرد: در اهواز باید حداقل ۱۵۰ دوربین ثبت تخلفات نصب باشد، اما در حال حاضر تنها ۴۶ دوربین فعال هستند و در هیچ شهر دیگری هم دوربین فعال نداریم. البته این تعداد دوربین نصب‌شده در اهواز هم در یکی دو سال اخیر نصب و فعال شده‌اند.  

