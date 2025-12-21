فرمانده انتظامی کازرون خبرداد؛
کشف جسد زن ٣٣ساله مفقودی در کازرون/همسر مقتول عامل قتل بود
فرمانده انتظامی کازرون گفت: جسد زن مفقود شده در چاهی اطراف شهرستان کازرون کشف و مشخص شد وی توسط همسرش به قتل رسیده است.
به گزارش ایلنا، سرهنگ حمیدرضا مصطفایی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پنجم آبانماه و در پی ارجاع پرونده مفقودی یک زن ٣٣ساله به پلیس آگاهی شهرستان کازرون؛ تیمی ویژه از کارآگاهان دایره مبارزه با جرائم جنایی رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: در تحقیقات اولیه ماموران از اطرافیان فرد فقدانی مشخص شد که شوهر وی اظهارات ضدونقیضی ارائه میدهد و با هماهنگی قضایی همسر مفقودی برای انجام تحقیقات تخصصی به پلیس آگاهی دعوت شد.
این مقام انتظامی ادامه داد: فرد مذکور در بازجویی فنی پلیس منکر هرگونه قتل شد اما باتوجهبه رفتار و گفتار مشکوک او و ادامه روند بازجویی و بهکارگیری روشهای ویژه، درنهایت راز قتل هولناک زن گمشده (همسرش) را فاش کرد.
فرمانده انتظامی کازرون بیان داشت: متهم در بازجویی تخصصی اعتراف کرد که به دلیل اختلاف خانوادگی با همسرم، وی را در خانه خودمان با سیم آنتن خفه و به قتل رساندم و سپس وی را به بیرون از خانه انتقال و درون چاهی در اطراف شهرستان انداختم.
سرهنگ مصطفایی با بیان اینکه پس از هماهنگی قضایی و با حضور عوامل هلالاحمر و آتشنشانی جسد از درون چاه خارج شد، تصریح کرد: متهم ٣١ساله پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار روانه زندان شد.