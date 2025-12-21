خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی کازرون خبرداد؛

کشف جسد زن ٣٣‌ساله مفقودی در کازرون/همسر مقتول عامل قتل بود

کشف جسد زن ٣٣‌ساله مفقودی در کازرون/همسر مقتول عامل قتل بود
کد خبر : 1730942
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی کازرون گفت: جسد زن مفقود شده در چاهی اطراف شهرستان کازرون کشف و مشخص شد وی توسط همسرش به قتل رسیده است.

به گزارش ایلنا، سرهنگ حمیدرضا مصطفایی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پنجم آبان‌ماه و در پی ارجاع پرونده مفقودی یک زن ٣٣‌ساله به پلیس آگاهی شهرستان کازرون؛ تیمی ویژه از کارآگاهان دایره مبارزه با جرائم جنایی رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در تحقیقات اولیه ماموران از اطرافیان فرد فقدانی مشخص شد که شوهر وی اظهارات ضد‌و‌نقیضی ارائه می‌دهد و با هماهنگی قضایی همسر مفقودی برای انجام تحقیقات تخصصی به پلیس آگاهی دعوت شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: فرد مذکور در بازجویی فنی پلیس منکر هرگونه قتل شد اما با‌توجه‌به رفتار و گفتار مشکوک او و ادامه روند بازجویی و به‌کارگیری روش‌های ویژه، در‌نهایت راز قتل هولناک زن گمشده (همسرش) را فاش کرد.

فرمانده انتظامی کازرون بیان داشت: متهم در بازجویی تخصصی اعتراف کرد که به دلیل اختلاف خانوادگی با همسرم، وی را در خانه خودمان با سیم آنتن خفه و به قتل رساندم و سپس وی را به بیرون از خانه انتقال و درون چاهی در اطراف شهرستان انداختم.

سرهنگ مصطفایی با بیان اینکه پس از هماهنگی قضایی و با حضور عوامل هلال‌احمر و آتش‌نشانی جسد از درون چاه خارج شد، تصریح کرد: متهم ٣١‌ساله پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار روانه زندان شد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن