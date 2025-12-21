به گزارش ایلنا، سرهنگ داود صفاری زاده در تشریح این خبر اعلام کرد: در پی یک فقره مرجوعه قضایی با شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: شاکی در تحقیقات اولیه عنوان داشت پیامکی با مضمون اخطاریه «قطع برق به دلیل عدم پرداخت بدهی» دریافت کرده که پس از کلیک بر روی لینک ارسالی، گوشی تلفن همراه وی آلوده و در ادامه مبلغ 300 میلیون ریال از حساب بانک صادرات نامبرده به‌صورت غیرمجاز برداشت‌شده است.

سرهنگ صفاری زاده تصریح کرد: در بررسی‌های فنی و تخصصی انجام‌شده مشخص گردید مبالغ سرقتی پس از واریز به کارت‌های مقصد، توسط دو نفر از اتباع غیر ایرانی دریکی از جایگاه‌های سوخت مرزی دریافت و به وجه نقد تبدیل‌شده است.

رئیس پلیس فتا استان مازندران ادامه داد: با هماهنگی قضایی و همکاری مسئول جایگاه سوخت، مأموران پلیس فتا به یکی از استان‌های شرقی کشور اعزام و در یک عملیات غافلگیرکننده، متهم را شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود : متهم در تحقیقات تکمیلیی اعتراف کرد که با همکاری دو همدست دیگر که آنان نیز از اتباع غیر ایرانی می‌باشند، اقدام به ارسال انبوه فایل‌های آلوده با عنوان «قطع برق به علت بدهی» در کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی و ایتا می‌کردند و پس از آلوده‌سازی تلفن همراه قربانیان، حساب‌های بانکی آنان را هک کرده و وجوه حاصله را به‌حساب صرافی یکی از کشورهای همسایه واریز و سپس مبالغ به‌صورت ریالی یا رمز ارز تتر دریافت می‌شد.

رئیس پلیس فتا استان مازندران ادامه داد: با اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی صورت گرفته، سایر متهمان این پرونده نیز هنگام ورود به کشور دستگیر شدند.

سرهنگ صفاری زاده با اشاره به کشف 423 فقره اطلاعات حساب بانکی هک شده در سراسر کشور به ارزش تقریبی 21 میلیارد و 150 میلیون ریال اعلام کرد: این پرونده پس از تکمیل تحقیقات جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال‌شده است.

وی در ادامه به شهروندان هشدار داد: سازمان‌ها و ادارات دولتی به‌هیچ‌عنوان از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها اقدام به ارسال لینک نمی‌کنند؛ لذا شهروندان باید از کلیک بر روی پیام‌هایی که مدعی ارسال از سوی سازمان‌ها، ادارات و نهادهای خدمات رسان هستند جداً خودداری کنند، چراکه این اقدام می‌تواند منجر به آلوده شدن تلفن همراه، هک حساب‌های بانکی و برداشت غیرمجاز از حساب آنان شود.

رئیس پلیس فتا استان مازندران خاطرنشان کرد: سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی fata.gov.ir آماده دریافت گزارش‌های مردمی بوده و همچنین کاربران گرامی می‌توانند آخرین اخبار حوادث و رویدادهای سایبری را از این سایت دریافت کنند و شماره تماس 096380 به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به سؤالات شهروندان در سراسر استان است.

