برابر دستور مدیرکل مطبوعات داخلی و رسانه‌های اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تمامی اعضای خانه مطبوعات استان قزوین اعم از اعضای اصلی و افتخاری موظف‌ هستند حداکثر تا پایان روز ۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ نسبت به بروزرسانی و بارگذاری مدارک خود در سامانه خانه مطبوعات اقدام کنند. بدیهی است در صورت عدم اقدام در بازه زمانی تعیین‌شده، عضویت افراد حذف خواهد شد.

الزام به روز رسانی مدارک اعضای خانه مطبوعات

مسئول روابط عمومی خانه مطبوعات استان قزوین با اشاره به مدارک الزامی بارگذاری در سامانه افزود: اسکن اصل کارت ملی، صفحات اول، دوم و توضیحات شناسنامه، آخرین مدرک تحصیلی، نامه سوابق شغلی از رسانه محل فعالیت با تاریخ روز و امضاء مدیرمسئول خطاب به رئیس خانه مطبوعات استان قزوین، گواهی عدم سوءپیشینه صادره از سامانه ثنا با تاریخ روز و همچنین آخرین سابقه بیمه واریزشده از سامانه تأمین اجتماعی از جمله مدارک الزامی است که باید به‌صورت دقیق و صحیح در سامانه بارگذاری شود.

دبیر خانه مطبوعات استان قزوین با تأکید بر نکات مهم بارگذاری مدارک تصریح کرد: عدم ارائه سابقه بیمه به‌روز منجر به حذف عضویت فرد خواهد شد. همچنین مدیران مسئول رسانه‌هایی که خبرنگاران خود را عضو خانه مطبوعات کرده‌اند، در صورت حذف اعضا به دلیل عدم اطلاع‌رسانی، مسئولیت مستقیم خواهند داشت. این الزام برای مدیران دفاتر نمایندگی نشریات سراسری و خبرگزاری‌ها نیز لازم‌الاجراست. افزون بر این، بارگذاری هرگونه کپی مدارک، ریزنمرات تحصیلی یا گواهی اشتغال به تحصیل به‌جای اصل مدرک تحصیلی ممنوع است.

نشریات چاپی که زیر ۵۰ درصد نظم انتشار داشته باشند حذف می‌شوند

امیدوار درباره معیارهای بررسی و پالایش اعضا گفت: به‌روز بودن مدارک بیمه‌ای مطابق تبصره یک ماده ۴۲ اساسنامه، تطابق مدارک به‌ویژه مدارک بیمه‌ای با رسانه متبوع، سکونت اعضا در محدوده جغرافیایی استان قزوین، نظم انتشار بیش از ۵۰ درصد برای نشریات چاپی و فعالیت مستمر حداقل شش‌ماهه برای پایگاه‌های خبری بر اساس تبصره پنج ماده ۴۲، به‌روز بودن مدارک سرپرستی رسانه‌ها در سامانه جامع رسانه‌های کشور و رعایت الزامات ماده ۴۳ اساسنامه از مهم‌ترین شاخص‌های بررسی عضویت محسوب می‌شود.

وی افزود: روزنامه‌نگاران شاغل در رسانه‌های منطقه‌ای یا سراسری تنها در صورتی می‌توانند به‌عنوان عضو دفتر نمایندگی پذیرفته شوند که دفتر سرپرستی رسانه در استان قزوین مستقر بوده و دارای پروانه فعالیت معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان باشد.

این مسئول رسانه‌ای ادامه داد: همچنین برابر تبصره دو ماده ۴۲ اساسنامه، در صورت فقدان هر یک از شرایط عضویت در طول دوره عضویت، عضویت فرد تا زمان رفع نواقص لغو خواهد شد.

مسئول روابط عمومی خانه مطبوعات استان قزوین با اشاره به تذکرهای مهم این فرآیند خاطرنشان کرد: مدیران رسانه‌هایی که نظم انتشار آن‌ها کمتر از ۵۰ درصد بوده و با عنوان مدیرمسئول یا صاحب‌امتیاز عضو خانه مطبوعات شده‌اند، از فهرست اعضاء حذف خواهند شد.

سقف عضویت رسانه‌هایی که فاقد بیمه رسانه‌ای هستند

امیدوار در خصوص سقف عضویت رسانه‌هایی که خبرنگاران آن رسانه فاقد بیمه رسانه‌ای هستند گفت: هر رسانه شامل روزنامه‌ها شش نفر، دفاتر سرپرستی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها چهار نفر، هفته‌نامه‌ها و پایگاه‌های خبری چهار نفر و سایر نشریات دو نفر می توانند عضو خانه مطبوعات شوند.

وی با استناد به بند ۷ ماده ۴۲ اساسنامه یادآور شد: برخورداری از حداقل یک سال سابقه اشتغال اصلی و مستمر بیمه‌ای رسانه‌ای یا بیمه صندوق هنرمندان، منتهی به هر مجمع عمومی، در یکی از رسانه‌های چاپی یا الکترونیکی از الزامات قطعی عضویت است.

پایگاه‌های خبری که فعالیت مستمر ندارند حذف می‌شوند

دبیر خانه مطبوعات استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: مدیران مسئول رسانه‌هایی که دفتر مرکزی آن‌ها در استان قزوین مستقر است، باید بدانند اعلام وصول حداقل نیمی از شماره‌های مورد انتظار در یک سال گذشته در نشریات چاپی و فعالیت مستمر شش‌ماهه در رسانه‌های الکترونیک، به‌علاوه استقرار دفتر مرکزی در استان، شرط لازم برای تداوم عضویت بوده و در غیر این صورت، عضویت آن‌ها لغو می‌شود.

اعضای غیر خبرنگار هم می‌توانند عضو خانه شوند

وی درباره عضویت افتخاری نیز گفت: مطابق تبصره هفت ماده ۴۲، افراد متقاضی عضویت با عناوینی غیر از خبرنگار، با معرفی صاحب‌امتیاز رسانه فعال امکان عضویت افتخاری دارند. رسانه فعال رسانه‌ای است که طی سه ماه منتهی به صدور معرفی‌نامه، طبق دوره انتشار مصوب فعالیت منظم داشته باشد. مشمولان به شرح زیر می باشد:

1- افرادی که به عنوان رابط خبری، مترجم، ویراستار یا نویسنده با آن رسانه همکاری می‌­کنند.

2- افرادی که در سمت‌های خبری یا تحریری اشتغال داشته اند و ترک فعالیت حرفه‌ای نموده اند.

3- روزنامه نگاران آزاد یا پاره وقت که شغل اصلی و مستمر آنان روزنامه نگاری نیست. (مشروط به انتشار حداقل 20 مطلب در فاصله یکسال)

4- افراد شاغل یا بازنشسته مشاغل مرتبط با رسانه، از جمله چاپ، توزیع، فروش، خدمات فنی، بازاریابی و همکاران اداری (تا تشکیل رسمی صنوف تخصصی) با تصویب هیات مدیره می‌توانند به عضویت افتخاری خانه در آیند.

عدم همکاری اعضا منجر به حذف از لیست خانه می‌شود

امیدوار تأکید کرد: این اطلاعیه به هیچ عنوان قابل تمدید نبوده و روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ اسامی افرادی که نسبت به بروزرسانی مدارک اقدام نکرده باشند، طی نامه‌ای از فهرست اعضای خانه مطبوعات حذف خواهند شد و امکان عضویت مجدد صرفاً با نظر هیات‌مدیره میسر است.

