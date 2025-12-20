فعالیت غیرحضوری مدارس 3 شهرستان استان یزد روز یکشنبه 30 آذر ماه
مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد گفت: با توجه به شرایط جوی و احتمال یخ زدگی و با توجه به درخواست فرمانداران شهرستانهای تفت، مهریز و اشکذر و هماهنگی با دستگاههای اجرایی مرتبط، فعالیت آموزشی برخی مدارس در این شهرستانها روز یکشنبه 30 آذر ماه به صورت غیرحضوری برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، احسان بالاکتفی افزود: در شهرستان تفت و فقط بخش خضرآباد شهرستان اشکذر، فعالیت آموزشی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی روز یکشنبه 30 آذر ماه به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد. بر این اساس آموزشهای این مدارس در فضای مجازی و بستر سامانه شاد پیگیری میشود.
وی به نحوه فعالیت مدارس شهرستان مهریز و روستاهای تابعه اشاره کرده و ادامه داد: همچنین فعالیت آموزشی مدارس ابتدایی فقط در شهر مهریز و متوسط دوره اول در روستاهای شهرستان مهریز به صورت غیرحضوری برگزار میشود و آموزشها در از طریق فضای مجازی و بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد همچنین به نحوه فعالیت سایر مدارس این استان در بقیه شهرستانها اشاره کرده و اظهار داشت: فعالیت آموزشی مدارس در سایر شهرستانهای استان یزد به صورت حضوری برگزار میشود. مسئولان مدارس و دانشآموزان باید بر سر کلاسهای درس حاضر باشند.