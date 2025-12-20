با حکم استاندار بوشهر انجام شد:
14 انتصاب جدید در استانداری و فرمانداریهای استان بوشهر
استاندار بوشهر با صدور احکام جداگانه، 14 انتصاب جدید را در استانداری و در مناصب معاونان فرماندار، سرپرستان بخشداری و معاونان مدیرکل ستادی انجام داد. با احکام صادره از سوی ارسلان زارع استاندار بوشهر، 2 معاون فرماندار، 8 سرپرست بخشداری و 4 معاون مدیرکل ستادی منصوب شدند.
به گزارش ایلنا، بر اساس این احکام، علی تنگارمی به عنوان معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تنگستان و مریم ابراهیمی به عنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری جم، منصوب شدند.
در انتصابات انجام شده از سوی استاندار بوشهر، ناهید دشتی به عنوان معاون دفتر انتخابات و تقسیمات کشوری و همچنین اصغر منصوریان به عنوان معاون سیاسی دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر، معرفی شدند.
در این انتصابات، همچنین امین حاتمی به عنوان معاون امور دهیاریهای دفتر امور روستایی و شوراها و روحاله بحرینی به عنوان معاون بازرسی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر، منصوب شدند.
همچنین نسیم هندیپور به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی تنگستان، عسکر زارعی به عنوان سرپرست بخشداری دلوار، سید حسین جعغری به عنوان سرپرست بخشداری ارم، محمد پارسا سرپرست بخشداری آبپخش، منصوب شدهاند.
عبدالرسول کاوه فرد به عنوان سرپرست بخشداری شبانکاره، مصطفی سلیمیفرد به عنوان سرپرست بخشداری سعدآباد، محمدصفا سرپرست به عنوان بخشداری مرکزی کنگان و حامد سعادت به عنوان سرپرست بخشداری ریگ، منصوب شدند.