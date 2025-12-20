توقف تردد در مرز دوغارون در پی بارش برف در افغانستان

به گزارش ایلنا، مجید حبیبی افزود: در پی جاری شدن روان‌آب‌ها و نامناسب بودن وضعیت پارکینگ‌های گمرک اسلام قلعه افغانستان، تا زمان عادی شدن روند پذیرش ناوگان حمل‌ونقل ایرانی و خارجی از سمت افغانستان، خروج کامیون‌ها از دوغارون به سمت این کشور تعطیل شده است.

وی به دلایلی سبب شده تا تردد در این منطقه مرزی با توقف روبرو شود اشاره کرده و ادامه داد: بارش برف چند روز گذشته در افغانستان باعث جاری شدن آب در پارکینگ‌های گمرک مرزی اسلام قلعه شده است و امکان خروج کامیون از دوغارون به سمت افغانستان نیست.

معاون توسعه مدیریت و رییس ستاد بحران سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون تایباد اظهار داشت: تلاش‌ها بکار گرفته شده تا با همکاری و تعامل تمامی دستگاه‌های متولی در دوغارون و اسلام قلعه افغانستان امروز تردد ناوگان حمل‌ونقل ایرانی و خارجی از سر گرفته و تا صف تشکیل شده آن سوی مرز به حداقل برسد.

حبیبی به اقدامات انجام شده در راستای امدادرسانی به رانندگان ایرانی گرفتار شده در شرایط جوی افغانستان اشاره داشته و تصریح کرد: در بازه زمانی 2 روز گذشته 137 راننده ایرانی که در باران و برف افغانستان گرفتار شده بودند، با تعامل دستگاه‌های متولی افغانستانی بدون کامیون وارد ایران شدند.

وی بیان داشت: روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته گذشته 760 دستگاه کامیون ایرانی و خارجی در 2 مرز اسلام قلعه افغانستان و دوغارون تایباد رفت و آمد کرده‌اند. در پی بارش برف 2 روز گذشته تایباد هم‌اکنون 8 دستگاه خودروی سنگین امدادرسان در منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون با 20 نفر نیرو مستقر شده‌اند.

معاون توسعه مدیریت و رییس ستاد بحران سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون تایباد تأکید کرد: تمامی زیرساخت‌های لازم در راستای مقابله با بارش باران و برف در پارکینگ‌های دولتی و بخش خصوصی دوغارون فراهم شده و خوشبختانه تا این لحظه هیچ‌گونه حادثه‌ای گزارش نشده است.

حبیبی به موقعیت منطقه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون در کشور و تعاملات آن با کشور افغانستان اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: پایانه مرزی دوغارون در 18 کیلومتری شهر تایباد و همجوار با کشور افغانستان قرار دارد. این پایانه مرزی در زمره 5 پایانه برتر اقتصادی کشور است.

وی اضافه کرد: بیشترین حجم کار این گمرک، ترانزیت کالا از طریق بندرعباس است. کالاهای بازرگانان افغانستانی، پاکستانی و گاه هندی و دیگر کشورهای همسایه افغانستان از طریق کشورهای حوزه خلیج‌فارس به گمرک‌های بندرعباس و بندر لنگه منتقل و از آنجا به گذرگاه رسمی دوغارون ترانزیت می‌شود.

