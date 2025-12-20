خبرگزاری کار ایران
شارژ اعتبار دهک های درآمدی ۴تا ۷ طرح کالابرگ الکترونیکی از شنبه ۲۹ آذر

کد خبر : 1730408
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان اعلام کرد: فاز سوم مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی با شارژ اعتبار حساب سرپرستان خانوار در دهک های درآمدی چهار تا هفتم از (شنبه ۲9 آذر) آغاز شد و تا پایان اسفند ۱۴۰۴ قابل استفاده است.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  کیامرث برخورداری با اعلام این خبر اظهارکرد: افراد مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی می‌توانند از شنبه ۲۹ آذر ماه با مراجعه به یکی از ۳۷۴۰ فروشگاه متصل به این طرح، ۱۱ قلم کالای اساسی را خریداری نمایند.

وی افزود: در این مرحله، برای هر یک از مشمولان در دهک‌های چهار تا هفتم درآمدی مبلغ ۳۵۰ هزار تومان اعتبار شارژ شده است.

برخورداری این یازده قلم را شامل شیر و لبنیات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، حبوبات، برنج، ماکارونی، روغن، قند و شکر عنوان کرد.

وی درباره راه‌های استعلام مانده اعتبار نیز گفت: مشمولان می‌توانند با نصب اپلیکیشن “شما” یا استفاده از کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* یا پیامک‌های رسمی ارسالی از سرشماره ‎V.Refah‎، از موجودی اعتبار خود مطلع شوند. همچنین مرکز تماس ‎۰۲۱-۶۳۶۹‎ آماده پاسخگویی به سؤالات مشمولین است.

در پایان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان گفت: هدف ما اجرای منظم و دقیق این طرح، بمنظور بهبود معیشت خانوار های استان است.

