مراسم جشن شب یلدا در جوار آرامگاه کوروش برگزار می شود
آیین جشن شب یلدا، با عنوان جشن چله در پاسارگاد و در جوار آرامگاه کوروش برگزار می شود.
به گزارش ایلنا، مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد گفت: این برنامه به مناسبت شب چله و چهارمین سالروز ثبت جهانی شب یلدا شنبه شب ٢٩ آذرماه برگزار میشود.
محمد نصیری حقیقت با بیان اینکه شاهنامهخوانی، موسیقی، حافظخوانی ازجمله گزینههایی است که در این برنامه اجرا خواهد شد، از همکاری تعدادی از دستگاههای دولتی و بخش خصوصی در برگزاری آن خبر داد.
مسئول میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان پاسارگاد اظهار کرد: این برنامه با همکاری پایگاه میراث جهانی پاسارگاد، اداره میراث فرهنگی پاسارگاد، فرمانداری، بخشداری، شهرداری، اداره فرهنگ و ارشد اسلامی، سپاه ناحیه پاسارگاد، دهیاری پاسارگاد، بومگردی خانه بیگو، بومگردی کالان، بومگردی پارسه گاد و بومگردی کروشک برگزار خواهد شد.
نصیری تاکید کرد: تلاش متولیان برگزاری این برنامه این است که شب یلدایی بهیادماندنی برای مردم خوب منطقه، گردشگران و میهمانان عزیز ثبت شود.
وی تاکید کرد: آیین شب یلدا در پاسارگاد از ساعت ١٦ تا ١٨ در سالن ذوالقرنین شهرداری پاسارگاد برگزار خواهد شد و همه علاقهمندان میتوانند در این برنامه حضور یابند.