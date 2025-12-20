انتصابات جدید در دادگستری کهگیلویه بزرگ

به گزارش ایلنا، براساس احکام صادره، محسن دانشی‌نسب بعنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان لنده و رضا رستم‌نژاد نیز بعنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه منصوب شدند.

محسن دانشی‌نسب از قضات توانمند و خوشنام استان است که سابقه فعالیت در سمت‌هایی همچون دادیار دادسرای شهرستان کهگیلویه، دادرس دادگاه عمومی حقوقی کهگیلویه، دادرس دادگاه کیفری دو یاسوج، رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو یاسوج و مستشار دادگاه کیفری یک استان کهگیلویه و بویراحمد را در کارنامه خود دارد.

وی، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های ویژه بوده و به دلیل تعهد و توانمندی، از جایگاه قابل توجهی در جامعه قضایی استان برخوردار است. دانشی‌نسب اکنون بعنوان رئیس دادگستری شهرستان لنده منصوب شده است.

رضا رستم‌نژاد نیز که پیش از این ریاست دادگستری شهرستان لنده را برعهده داشت با حُکم رئیس قوه قضائیه به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه منصوب شد.

وی دانش‌آموخته کارشناسی حقوق، کارشناسی ارشد حقوق جزا از دانشگاه علوم قضایی و دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی است و سابقه مسئولیت‌هایی چون ریاست دادگستری و دادستانی شهرستان لنده، معاونت دادستان کهگیلویه، دادیاری و بازپرسی را در پرونده کاری خود دارد.

رستم‌نژاد همچنین تجربه دادرسی در دادگاه‌های انقلاب، حقوقی، کیفری و صلح، قضاوت در اجرای احکام کیفری و مدنی و عضویت در کمیسیون‌های تخصصی از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، کمیسیون ماده ۷۷، نظام پزشکی و ثبت احوال را داشته است.

عملکرد موفق وی در سال ۱۴۰۴ موجب شد به عنوان قاضی نمونه مورد تقدیر دادسرای انتظامی قضات قرار گیرد. از جمله دستاوردهای دوران مسئولیت او می‌توان به مدیریت موفق پرونده‌های کثیرالشاکی، بازگرداندن بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال به مالباختگان و عدم تشکیل پرونده قتل در دوره تصدی او اشاره کرد.

بر اساس این احکام، رستم‌نژاد جایگزین سعید کریمی‌زاد شد که اخیراً به عنوان بازپرس دادسرای نظامی تهران منصوب شده است.

گفتنی است مراسم‌های تودیع و معارفه این دو مقام قضایی به‌زودی با حضور مسئولان استانی در شهرستان‌های لنده و کهگیلویه برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/