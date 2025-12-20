خبرگزاری کار ایران
برای اولین‌بار در کشور؛

پرونده پزشکی بیماران در بیمارستان ابوعلی‌سینا شیراز الکترونیکی شد

در راستای توسعه خدمات درمانی به بیماران، برای نخستین بار در کشور، مدارک پزشکی بیماران در بیمارستان ابوعلی‌سینا شیراز به‌صورت کامل الکترونیکی شد.

‌به گزارش ایلنا، رییس بیمارستان ابوعلی‌سینا شیراز با اعلام این خبر گفت: طرح یکپارچه‌سازی پرونده‌های بیماران در قالب الکترونیکی از مردادماه امسال در این بیمارستان آغاز شده و در حال اجراست.

دکتر محمد باقر خسروی با اشاره به روش‌های سنتی گذشته افزود: پیش از اجرای این طرح، پرونده‌های بیماران به‌صورت اوراق کاغذی ثبت و نگهداری می‌شد علاوه بر هزینه بالای چاپ و بایگانی، فضای زیادی را نیز اشغال می‌کرد.

رییس بیمارستان ابوعلی‌سینا در ادامه گفت: با هدف افزایش سرعت در دسترسی به اطلاعات، حذف نواقص احتمالی مدارک، ارتقای ماندگاری، خوانا بودن و یکپارچگی سوابق پزشکی، طرح الکترونیکی‌سازی مدارک از مردادماه در بیمارستان ابوعلی سینا شیراز شروع و اکنون به مرحله بهره‌برداری کامل رسیده است.

به گفته‌ی وی، در اجرای این طرح، علاوه بر گزارش‌های پرستاری، فرم‌های بخش‌های ویژه و دستورات پزشکان از‌جمله شرح حال بیماران، سیر بیماری، دستورات پزشکی و اسناد اتاق عمل همچنین خلاصه پرونده و فرم‌های دستور پزشکی نیز به‌صورت الکترونیکی در آمده‌اند.

خسروی در ادامه با تاکید بر اهمیت این تحول بزرگ اظهار داشت: اجرای این طرح در بیمارستان ابوعلی‌سینا شیراز علاوه بر کاهش زمان دسترسی به اطلاعات بیماران، موجب افزایش امنیت و دقت در نگهداری پرونده‌های پزشکی شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای طرح در مردادماه سال‌جاری تاکنون، بیش از ٣٢٦ هزار برگه پرستاری، ١١٧٠٠ دستور پزشکی و ١٢۵٠ برگه اتاق عمل در حوزه‌‌های مختلف از‌جمله؛ گزارش پرستاری، دستورات پزشکان، ICU، NICU، ارزیابی بزرگسالان، علائم حیاتی، شرح حال و معاینه، مراقبت قبل از عمل و شرح عمل به‌صورت الکترونیکی ثبت شده است.

