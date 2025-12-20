خبرگزاری کار ایران
مدیرکل پزشکی قانونی استان خبر داد:

گاز مونوکسیدکربن جان پدر و پسر همدانی را گرفت

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان به وقوع حادثه گازگرفتگی در یکی از مناطق روستایی این استان اشاره کرده و گفت: پدر و پسری در روستای حسام‌آباد از توابع شهرستان اسدآباد، بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایلنا، محمد مالمیر افزود: روز گذشته یک پدر 50 ساله و پسر 22 ساله در روستای حسام‌آباد از توابع شهرستان اسدآباد بر اثر نشتی گاز مونوکسیدکربن حاصل از نقص فنی در لوله بخاری منزل دچار مسمومیت شده با گاز مونوکسیدکربن شده و کام مرگ فرو رفتند.

وی به اقدامات انجام شده از سوی نیروهای امدادی و عملیاتی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در زمان حضور نیروهای امدادی در محل حادثه، این 2 نفر فاقد علائم حیاتی بودند و به‌رغم انجام تمامی فوریت‌های پزشکی، تلاش برای احیای آنها به نتیجه نرسیده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه 8 نفر در این استان بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دست دادند. در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 15 نفر بوده و روند کاهشی به خود گرفته است.

مالمیر به بازه زمانی که بیشترین موارد مسمومیت و گازگرفتگی در آن مدت رخ خواهد داد اشاره داشته و تصریح کرد: بیشترین موارد مسمومیت و فوت ناشی از مونوکسیدکربن از آبان تا اسفند ماه رخ می‌دهد و در این راستا ضروری است شهروندان توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

وی بیان داشت: سرویس دوره‌ای بخاری و لوله‌های دودکش، استفاده از دودکش استاندارد و کلاهک H، پرهیز از بکارگیری بخاری‌های بدون دودکش در محیط‌های بسته، استفاده از سنسور هشداردهنده مونوکسیدکربن، استفاده نکردن از مواد سوختنی در فضاهای بسته، تهویه مناسب، برای پیشگیری از بروز این حوادث ضروری است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان تأکید کرد: مونوکسیدکربن گازی بی‌رنگ و بی‌بو است که از سوخت ناقص گاز، نفت، چوب و زغال تولید می‌شود. در صورت تجمع گاز مونوکسیدکربن در محیط، اکسیژن‌رسانی به بدن را مختل کرده و می‌تواند در مدت کوتاه باعث بیهوشی و مرگ شود.

مالمیر به مهمترین علائمی که بر اثر گازگرفتگی در افراد آشکار می‌شود اشاره کرده و ابراز داشت: علائم اولیه مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شامل سردرد، سرگیجه، تهوع و استفراغ، ضعف و خواب‌آلودگی، تپش قلب است. در مراحل شدیدتر ممکن است فرد دچار اختلال حرکتی، بیهوشی، تشنج، ایست قلبی و مرگ شود.

وی اضافه کرد: اقدامات فوری حین مواجهه با فرد مشکوک به گازگرفتگی شامل انتقال سریع فرد به فضای باز و هوای تازه، بازکردن درها و پنجره‌ها، قطع وسایل گرمایشی، تماس فوری با اورژانس و انجام اقدامات احیای قلبی - ریوی در صورت قطع تنفس، از مهمترین اقداماتی است که در مواجه با این شرایط باید انجام داد.

