دمای هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش پیدا می کند
مدیرکل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری کاهش دما و ماندگاری هوای سرد تا اواسط هفته در استان خبر داد.
معصومه نوروزی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: با توجه به نقشه های هواشناسی با خروج سامانه بارشی از بعد ظهر امروز دما تا اواسط هفته در استان کاهش محسوسی پیدا می کند.
وی افزود: چلگرد مرکز شهرستان کوهرنگ با دمای منفی ۸ درجه سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری گزارش شد.
نوروزی ادامه داد: دمای شهرکرد امروز به چهار درجه زیر صفر رسید.
مدیرکل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بیشترین میزان بارشها با بیش از ۵۲ میلیمتر در شهرستان بن گزارش شد و کمترین میزان بارشها با ۸ میلیمتر در لردگان ثبت شد.