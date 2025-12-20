دمای هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش پیدا می کند

معصومه نوروزی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: با توجه به نقشه های هواشناسی با خروج سامانه بارشی از بعد ظهر امروز دما تا اواسط هفته در استان کاهش محسوسی پیدا می کند.

وی افزود: چلگرد مرکز شهرستان کوهرنگ با دمای منفی ۸ درجه سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری گزارش شد.

نوروزی ادامه داد: دمای شهرکرد امروز به چهار درجه زیر صفر رسید.

مدیرکل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بیشترین میزان بارش‌ها با بیش از ۵۲ میلیمتر در شهرستان بن گزارش شد و کمترین میزان بارش‌ها با ۸ میلیمتر در لردگان ثبت شد.

