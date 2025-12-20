خبرگزاری کار ایران
برخورد قاطع دادستانی آمل با قاچاقچیان چوب‌آلات جنگلی

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل گفت: در عملیاتی ضربتی و با صدور دستور قضایی، محموله قابل‌توجه چوب جنگلی در شهرستان آمل کشف و با قاچاقچیان منابع ملی برخورد قاطع و قانونی شد.

به گزارش ایلنا، حجت‌اله حاتمی، اظهار داشت: در راستای تداوم طرح برخورد با تخریب‌کنندگان عرصه‌های جنگلی و قاچاقچیان چوب، با رصد اطلاعاتی دقیق، یک مرکز دپوی غیرمجاز چوب‌آلات جنگلی در حوزه استحفاظی این شهرستان شناسایی شد.

​دادستان آمل افزود: در بازرسی از این واحد دپو، مقدار یک تُن چوب‌آلات جنگلی قاچاق از نوع «راش» که از گونه‌های باارزش و ممنوعه جنگل‌های هیرکانی محسوب می‌شود، کشف و ضبط شد.

​حاتمی با تأکید بر حساسیت دستگاه قضا در صیانت از انفال و حقوق عامه، تصریح کرد: محموله مکشوفه بلافاصله به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان منتقل‌شده و رسیدگی به پرونده، جهت برخورد قانونی با متخلفان و شناسایی سایر عوامل مرتبط در دستور کار قرار دارد.

​دادستان آمل خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با هرگونه تعرض به منابع ملی و قاچاق فرآورده‌های جنگلی که منجر به نابودی اکوسیستم منطقه می‌شود، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

