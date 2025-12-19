به گزارش ایلنا، کاوه حقیقی به تعطیلی دیگر مراکز آموزشی در استان زنجان اشاره داشته و در این رابطه افزود: همچنین با توجه به تمهیدات اندیشیده شده در راستای جلوگیری از شیوع بیماری آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال، تمامی مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌ها در سطح این استان در روزهای فوق تعطیل خواهند بود.

وی ادامه داد: بنا به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی و تصمیم ستاد مدیریت بحران استان زنجان و موافقت استاندار، آموزش‌های حضوری کلیه مدارس استان در تمامی مقاطع تحصیلی در هر 2 شیفت صبح و بعدازظهر و همچنین در تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان به غیرحضوری برگزار می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری زنجان اظهار داشت: این تصمیمات به منظور پیشگیری از گسترش بیماری آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال اتخاذ شده است. تصمیم‌گیری در خصوص آموزش حضوری دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان بر عهده رؤسای دانشگاه‌ها و این مراکز خواهد بود.

