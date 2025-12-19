خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فعالیت غیرحضوری مدارس ابتدایی و متوسطه اول استان یزد روز 29 آذر

فعالیت غیرحضوری مدارس ابتدایی و متوسطه اول استان یزد روز 29 آذر
کد خبر : 1729923
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار یزد گفت: به علت بارش برف و باران و برودت هوا، فعالیت مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطه اول این استان روز شنبه 29 آذر ماه غیرحضوری برگزار می‌شود و آموزش‌ها از طریق بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد. پیش دبستانی‌ها و مهدهای کودک نیز فردا تعطیل هستند.

به گزارش ایلنا، محمدرضا بابایی با اشاره به اینکه امتحانات نهایی متوسطه دوم به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود، افزود: امتحانات نهایی مقطع متوسطه دوم استان یزد مشمول این تصمیم نیست و امتحانات رأس ساعت مقرر به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

وی به دورکاری مادران شاغل در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرده و ادامه داد: بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان یزد که دارای فرزند مقاطع پیش‌دبستانی و پایه‌های اول تا سوم در مقطع ابتدایی هستند، می‌توانند روز شنبه 29 آذر ماه از ظرفیت دورکاری استفاده کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن