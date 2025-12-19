فعالیت غیرحضوری مدارس ابتدایی و متوسطه اول استان یزد روز 29 آذر

به گزارش ایلنا، محمدرضا بابایی با اشاره به اینکه امتحانات نهایی متوسطه دوم به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود، افزود: امتحانات نهایی مقطع متوسطه دوم استان یزد مشمول این تصمیم نیست و امتحانات رأس ساعت مقرر به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

وی به دورکاری مادران شاغل در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرده و ادامه داد: بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان یزد که دارای فرزند مقاطع پیش‌دبستانی و پایه‌های اول تا سوم در مقطع ابتدایی هستند، می‌توانند روز شنبه 29 آذر ماه از ظرفیت دورکاری استفاده کنند.

