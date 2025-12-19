مدارس و دانشگاهها ی چهارمحال و بختیاری غیر حضوری شد
مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری گفت: بهمنظور پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی، همه مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان چهارمحال و بختیاری فردا شنبه ۲۹ آذرماه بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، کیانوش نادری اظهار داشت: مهدهای کودک و مراکز پیشدبستانی تعطیل خواهند بود و مادران دارای کودک زیر ۶ سال و دانشآموز ابتدایی و نیز مادران باردار میتوانند با موافقت مدیر ذیربط، بهصورت دورکاری فعالیت کنند.
وی افزود: از شهروندان درخواست میشود با رعایت نکات ایمنی، اخبار و اطلاعیههای تکمیلی را تمها از طریق مراجع رسمی و روابط عمومی استانداری پیگیری کنند.
همچنین براساس گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری، تمام امتحانات نهایی روز شنبه ۲۹ آذرماه طبق برنامهریزی قبلی راس ساعت مقرر برگزار میشود و زمان برگزاری امتحانات داخلی نیز از سوی آموزشگاه متعاقبا اعلام میشود.