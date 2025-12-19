خبرگزاری کار ایران
در شهرستان جهرم رخ داد؛

نجاتگر هلال‌احمر فارس در حین مأموریت امدادرسانی به سیل‌زدگان جان باخت

نجاتگر هلال‌احمر فارس در حین مأموریت امدادرسانی به سیل‌زدگان جان باخت
نجاتگر جمعیت هلال احمر فارس بامداد امروز جمعه ۲۸ آذرماه در شهرستان جهرم و حین انجام مأموریت امدادرسانی به افراد گرفتار در سیل و آب‌گرفتگی، جان خود را در راه نجات همنوعان فدا کرد.

به گزارش ایلنا، زنده‌یاد محمد قربان در جریان انجام مأموریت امدادرسانی به افراد گرفتار در سیل و آب‌گرفتگی جان‌باخت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر فارس در پیامی درگذشت نجاتگر ایثارگر و جان‌برکف، زنده‌یاد محمد قربان را تسلیت گفت.

در پیام حسین دوریشی آمده است: درگذشت نجاتگر ایثارگر و جان‌برکف جمعیت هلال‌احمر استان فارس، فداکار خدمت زنده‌یاد محمد قربان که دارای درجه ایثار هلال‌احمر و از مربیان پرتلاش و متعهد این جمعیت بود، موجب اندوه و تأثر عمیق خانواده بزرگ هلال‌احمر شد.

این امدادگر فداکار در مسیر انجام وظیفه انسانی و الهی خود و در تلاش برای نجات جان سرنشینان خودروی گرفتار در آب، با ایثار مثال‌زدنی جان خویش را تقدیم کرد و نام خود را در زمره خادمان راستین انسانیت جاودانه ساخت. این فداکاری بزرگ، جلوه‌ای روشن از روح بلند، ایمان راسخ و تعهد بی‌دریغ وی به آرمان‌های والای هلال‌احمر است.

مرحوم محمد قربان افزون بر حضور مؤثر در مأموریت‌های امدادی، سال‌ها در کسوت مربی و داوطلب فعال، نقش ارزنده‌ای در آموزش، توانمندسازی نیروها و گسترش فرهنگ ایثار و خدمت ایفا کرد و با فعالیت‌های داوطلبانه و ارزشمند خود در عرصه خدمات عام‌المنفعه، منشأ خیر و برکت برای مردم و به‌ویژه جوانان بود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان فارس در پایان این پیام، ضمن تسلیت این ضایعه بزرگ به خانواده معزز آن نجاتگر والامقام، همکاران ایشان در جمعیت هلال‌احمر و مردم فارس و شهرستان جهرم، برای آن فقید سعید علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت کرد.

ایثار نجاتگر فقید محمد قربان، جلوه‌ای ماندگار از تعهد امدادگران بود

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر فارس نیز در پیامی جداگانه، درگذشت نجاتگر محمد قربان را تسلیت گفت.

در پیام مهدی خوبیار آمده است: درگذشت نجاتگر  جمعیت هلال‌احمر استان فارس، زنده‌یاد محمد قربان که از نیروهای پرتلاش امداد و نجات و از چهره‌های خدوم و خوش‌نام این جمعیت در شهرستان جهرم بود، موجب اندوه عمیق همکاران حوزه امداد و نجات شد.

این نجاتگر فداکار در مسیر انجام مأموریت انسانی خود و در تلاش برای نجات جان افراد گرفتار در آب، با ازخودگذشتگی مثال‌زدنی جان خویش را فدای همنوعان کرد و بار دیگر معنای واقعی ایثار و تعهد در لباس سرخ هلال‌احمر را به نمایش گذاشت.

مرحوم محمد قربان سال‌ها با حضور مستمر در عملیات‌های امدادی در شهرستان جهرم و مناطق پیرامونی، همواره پیشگام خدمت‌رسانی در حوادث و سوانح بود و با روحیه‌ای مؤمن، متواضع و مسئولیت‌پذیر، الگویی ماندگار برای نجاتگران جوان به شمار می‌رفت.

انتهای پیام/
