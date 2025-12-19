به گزارش ایلنا، زنده‌یاد محمد قربان در جریان انجام مأموریت امدادرسانی به افراد گرفتار در سیل و آب‌گرفتگی جان‌باخت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر فارس در پیامی درگذشت نجاتگر ایثارگر و جان‌برکف، زنده‌یاد محمد قربان را تسلیت گفت.

در پیام حسین دوریشی آمده است: درگذشت نجاتگر ایثارگر و جان‌برکف جمعیت هلال‌احمر استان فارس، فداکار خدمت زنده‌یاد محمد قربان که دارای درجه ایثار هلال‌احمر و از مربیان پرتلاش و متعهد این جمعیت بود، موجب اندوه و تأثر عمیق خانواده بزرگ هلال‌احمر شد.

این امدادگر فداکار در مسیر انجام وظیفه انسانی و الهی خود و در تلاش برای نجات جان سرنشینان خودروی گرفتار در آب، با ایثار مثال‌زدنی جان خویش را تقدیم کرد و نام خود را در زمره خادمان راستین انسانیت جاودانه ساخت. این فداکاری بزرگ، جلوه‌ای روشن از روح بلند، ایمان راسخ و تعهد بی‌دریغ وی به آرمان‌های والای هلال‌احمر است.

مرحوم محمد قربان افزون بر حضور مؤثر در مأموریت‌های امدادی، سال‌ها در کسوت مربی و داوطلب فعال، نقش ارزنده‌ای در آموزش، توانمندسازی نیروها و گسترش فرهنگ ایثار و خدمت ایفا کرد و با فعالیت‌های داوطلبانه و ارزشمند خود در عرصه خدمات عام‌المنفعه، منشأ خیر و برکت برای مردم و به‌ویژه جوانان بود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان فارس در پایان این پیام، ضمن تسلیت این ضایعه بزرگ به خانواده معزز آن نجاتگر والامقام، همکاران ایشان در جمعیت هلال‌احمر و مردم فارس و شهرستان جهرم، برای آن فقید سعید علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت کرد.

ایثار نجاتگر فقید محمد قربان، جلوه‌ای ماندگار از تعهد امدادگران بود

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر فارس نیز در پیامی جداگانه، درگذشت نجاتگر محمد قربان را تسلیت گفت.

در پیام مهدی خوبیار آمده است: درگذشت نجاتگر جمعیت هلال‌احمر استان فارس، زنده‌یاد محمد قربان که از نیروهای پرتلاش امداد و نجات و از چهره‌های خدوم و خوش‌نام این جمعیت در شهرستان جهرم بود، موجب اندوه عمیق همکاران حوزه امداد و نجات شد.

این نجاتگر فداکار در مسیر انجام مأموریت انسانی خود و در تلاش برای نجات جان افراد گرفتار در آب، با ازخودگذشتگی مثال‌زدنی جان خویش را فدای همنوعان کرد و بار دیگر معنای واقعی ایثار و تعهد در لباس سرخ هلال‌احمر را به نمایش گذاشت.

مرحوم محمد قربان سال‌ها با حضور مستمر در عملیات‌های امدادی در شهرستان جهرم و مناطق پیرامونی، همواره پیشگام خدمت‌رسانی در حوادث و سوانح بود و با روحیه‌ای مؤمن، متواضع و مسئولیت‌پذیر، الگویی ماندگار برای نجاتگران جوان به شمار می‌رفت.

انتهای پیام/