دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین خواستار شد؛

رسیدگی فوری به دستمزد، درمان و بدهی‌های کارگری

رسیدگی فوری به دستمزد، درمان و بدهی‌های کارگری
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین با اشاره به مطالبات مهم جامعه کارگری و بازنشسته، بر لزوم توجه فوری مسئولان به مسائل معیشتی، درمانی و تشکل‌سازی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، عیدعلی کریمی عصر امروز در همایش وفاق برای سرمایه‌گذاری در ایران ماهر با بیان اینکه بحث دستمزد کارگران "هنوز سفره ما خالیه"، خواستار تعیین دستمزد جدید بر اساس «تورم واقعی» شد.

وی افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها همچون رشد قیمت مرغ را نمادی از این تورم دانست و پیشنهاد کرد: برای جبران بخشی از کسری معیشت، سیستم بن کارگری مجدداً فعال شود.

وی وضعیت درمان را «افتضاح» خواند و گفت: با جمعیتی نزدیک به 70 درصدی تحت پوشش تأمین اجتماعی، استان تنها دو بیمارستان دارد.  

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین همچنین بر ضرورت احداث درمانگاه در شهرستان‌هایی مانند البرز و فعال‌سازی بیمارستان‌های موجود تأکید کرد.

کریمی با اشاره به وجود حدود 3700 تا 4000 واحد صنعتی در استان، اعلام کرد: تنها 10 درصد آنها تشکل کارگری دارند و آن هم "آنچنانی نیست".

وی خواستار دستور اکید برای تشکیل تشکل‌های کارگری در تمام واحدها شد.  

وی از واگذاری ورزشگاه‌های کارگری به پیمانکاران گلایه کرد و گفت: کارگران و بازنشستگان قادر به استفاده از استخرها نیستند و مجبور به مراجعه به بخش خصوصی با تخفیف ناچیز هستند.

این مقام کارگری با اشاره به تفاوت فاحش عیدی بازنشستگان و شاغلان، خواستار «لحاظ» شدن حقوق بازنشستگان شد تا «شرمنده زن و بچه‌شان در شب عید نباشند».  

کریمی از فقدان مهدکودک در شهر صنعتی قزوین انتقاد کرد و افزود: «یک مهدکودک هم نمی‌توانید در این شهرستان پیدا کنید».

وی بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را یکی از ریشه‌های مشکلات دانست و ادامه داد: با وجود مصوبات، پرداخت‌ها به موقع انجام نشده است.

