بازداشت متهم انتشار محتوای غیراخلاقی در یاسوج

به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، سید وحید موسویان با اشاره به انتشار یک محتوای غیراخلاقی در فضای مجازی که منجر به نقض آشکار حریم خصوصی یک شهروند و جریحه‌دار شدن عفت عمومی شده است، اظهارداشت: در همین راستا، متهم اصلی این پرونده در زمان انتشار محتوا شناسایی و با صدور قرار قانونی، هم‌اکنون با قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد و رسیدگی قضایی به پرونده با قاطعیت و خارج از هرگونه ملاحظات در حال انجام است.

وی با هُشدار به کاربران فضای مجازی خاطرنشان کرد: بازنشر چنین محتواهایی، مشارکت در وقوع جرم تلقی شده و پیگرد قانونی برای تمامی عوامل دخیل، اعم از تولیدکننده و بازنشرکننده، در دستور کار مراجع قضایی و انتظامی قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد تاکیدکرد: برخورد با چنین رفتارهایی صرفاً یک اقدام قضایی نیست، بلکه ضرورتی اجتماعی برای صیانت از امنیت روانی جامعه و کرامت انسانی افراد محسوب می‌شود.

انتهای پیام/