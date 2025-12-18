خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازداشت متهم انتشار محتوای غیراخلاقی در یاسوج

بازداشت متهم انتشار محتوای غیراخلاقی در یاسوج
کد خبر : 1729634
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان عمومی و انقلاب یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و بازداشت متهم اصلی انتشار محتوای غیراخلاقی در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، سید وحید موسویان با اشاره به انتشار یک محتوای غیراخلاقی در فضای مجازی که منجر به نقض آشکار حریم خصوصی یک شهروند و جریحه‌دار شدن عفت عمومی شده است، اظهارداشت: در همین راستا، متهم اصلی این پرونده در زمان انتشار محتوا شناسایی و با صدور قرار قانونی، هم‌اکنون با قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد و رسیدگی قضایی به پرونده با قاطعیت و خارج از هرگونه ملاحظات در حال انجام است.

وی با هُشدار به کاربران فضای مجازی خاطرنشان کرد: بازنشر چنین محتواهایی، مشارکت در وقوع جرم تلقی شده و پیگرد قانونی برای تمامی عوامل دخیل، اعم از تولیدکننده و بازنشرکننده، در دستور کار مراجع قضایی و انتظامی قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد تاکیدکرد: برخورد با چنین رفتارهایی صرفاً یک اقدام قضایی نیست، بلکه ضرورتی اجتماعی برای صیانت از امنیت روانی جامعه و کرامت انسانی افراد محسوب می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری