رئیس پلیس راه استان خبر داد:

تیر برق آزادراه رشت قزوین جان راننده پراید را گرفت

تیر برق آزادراه رشت قزوین جان راننده پراید را گرفت
رئیس پلیس راه استان از وقوع سانحه رانندگی منجر به فوت در کیلومتر 38 لاین شمالی آزادراه "رشت–قزوین" خبر داد و گفت: در این حادثه، راننده سواری پراید در دم جان باخت.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: ساعت 07:40 صبح امروز، گزارشی مبنی بر وقوع سانحه رانندگی در کیلومتر 38 لاین شمالی آزادراه "رشت–قزوین" به مرکز فوریت‌های پلیسی اعلام شد، که بلافاصله تیم‌هایی از ماموران پلیس راه و نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در محل و بررسی‌های اولیه مشخص شد، یک دستگاه خودروی سواری پراید به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه از مسیر خارج شده و با تیر برق حاشیه راه برخورد کرده است.

رئیس پلیس راه استان قزوین تصریح کرد: در پی این حادثه، راننده خودرو به علت شدت جراحات وارده در محل حادثه جان داد.

سرهنگ تقی‌خانی بابیان اینکه کارشناسان پلیس راه علت اصلی وقوع این سانحه را تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه تشخیص داده داند، خاطرنشان کرد: رانندگان، برای حفظ جان خود و دیگران، سرعت مطمئنه متناسب با شرایط جاده و وسیله نقلیه را رعایت کرده و از رانندگی در حالت خستگی خودداری کنند.

